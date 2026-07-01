Ciało zakopane przy Łynie. Policjanci i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj W Olsztynie niedaleko Łyny odnalezione zostały szczątki mężczyzny zakopane w ziemi ponad 20 lat temu. Okoliczności w jakich zostały odnalezione oraz ustalenia biegłych wskazują, że mężczyzna najprawdopodobniej padł ofiarą zabójstwa. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny i teraz pod nadzorem prokuratury, która wszczęła śledztwo w tej sprawie, wyjaśniają tajemnicę śmierci sprzed lat.

We wrześniu 2025 roku dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki zakopane w ziemi w okolicy Łyny w Olsztynie. O tym odkryciu powiadomieni zostali policjanci i prokuratura. Już wstępne oględziny miejsca i zwłok pozwoliły przypuszczać, że do śmierci tej osoby nie doszło z przyczyn naturalnych, a miejsce zakopania ciała miało pozostać nieodkryte.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie w tej sprawie wszczął śledztwo dotyczące zabójstwa w nieustalonym czasie i miejscu nieznanej osoby. Czynności procesowe i operacyjne wdrożyli też policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Przy odnalezionym szkielecie nie znaleziono żadnych dokumentów, które pomogłyby ustalić tożsamość tej osoby. Lekarz z zakresu medycyny sądowej stwierdził, że zwłoki w ziemi znajdowały się od kilku do kilkudziesięciu lat oraz że należą one do dorosłego mężczyzny w wieku od 40 do 55 lat.

Dalsze działania w tej sprawie i wyniki zleconych badań biologicznych oraz analiza DNA pozwoliły ustalić tożsamość osoby, której szczątki zostały znalezione w Olsztynie. Ustalony profil DNA został porównany z innymi zarejestrowanymi w policyjnej bazie, co pozwoliło ustalić członka rodziny tej osoby.

Jak ustalono, znaleziony szkielet to szczątki Stanisława Hornowicza, mężczyzny urodzonego w 1958 roku. Mężczyzna w 1998 roku rozwiódł się z żoną i od tamtej pory pozostawał osobą bez stałego miejsca zamieszkania. Był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia kary pozbawienia wolności w związku z wyrokami, jakie wobec niego zapadły. Dotyczyły one m.in. próby wyłudzenia pieniędzy na szkodę innych osób oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami pochodzącymi z kradzieży. We wcześniejszych latach w związku z popełnionymi przestępstwami przebywał w Areszcie Śledczym w Olsztynie oraz Zakładzie Karnym w Barczewie. Po raz ostatni Stanisław Hornowicz przed sądem stawił się pod koniec 2003 roku. Od tamtej pory nie stawiał się na wezwania sądu i mimo wielokrotnych sprawdzeń policjantów, nie zastano go pod wskazanym przez niego adresem zamieszkania. W rozmowie z sąsiadką w kwietniu 2004 r. policjanci ustalili, że ostatni raz był tam widziany dwa miesiące wcześniej.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie w toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie śledztwa gromadzą wszelkie informacje dotyczące aktywności podejmowanych przez tego mężczyznę ponad 20 lat temu i osób, z którymi utrzymywał wtedy kontakty.

_____________________

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc rozwikłać sprawę śmierci Stanisława Hornowicza proszone są o kontakt z policjantem Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie pod numerem telefonu 786 458 805 lub adresem mailowym naczelnik.kryminalny@ol.policja.gov.pl. Zapewniamy dyskrecję nadawcom wiadomości chcącym pozostać anonimowymi.

(KWP w Olsztynie / mw)