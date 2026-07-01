Dofinansowanie dla kolejnych projektów Policji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj 1 lipca 2026 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie z okazji podpisania umów o dofinansowanie dla trzech projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W uroczystości wzięła udział Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja Wdrażająca dla programu FEnIKS w zakresie projektów transportowych) Pani Joanna Lech oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Podczas uroczystości obecni byli również m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację przedsięwzięć: Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Leszek Jankowski, Dyrektor Biura Finansów Magdalena Świderska, a także kadra kierownicza: kierownik projektów Biura Ruchu Drogowego i naczelnik wydziału innowacji i transportu BRD KGP mł. insp. Magdalena Malinowska - Miąsek i Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP Robert Skibiński oraz przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i KGP.

Wsparcie z Funduszy Europejskich obejmie następujące przedsięwzięcia o łącznej wartości ponad 210 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 169,46 mln zł:

Pomagamy i chronimy - SPEED (wartość projektu 188 640 000 zł , w tym 153 020 812 zł dofinansowania UE, projekt obejmuje zakup 300 szt. samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach z przyrządem do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego, szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem z elementami jazdy w kolumnie dla 606 policjantów, zakup sprzętu i szkolenia dla komórek zajmujących się działaniami informacyjno-promocyjnymi w KGP i jednostkach terenowych);

, w tym dofinansowania UE, projekt obejmuje zakup 300 samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach z przyrządem do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego, szkolenie z doskonalenia techniki jazdy samochodem z elementami jazdy w kolumnie dla 606 policjantów, zakup sprzętu i szkolenia dla komórek zajmujących się działaniami informacyjno-promocyjnymi w KGP i jednostkach terenowych); Pomagamy i chronimy - bezzałogowe statki powietrzne w kontroli ruchu drogowego (wartość projektu 2 240 000 zł , w tym 1 813 637,49 zł dofinansowanie UE, projekt obejmuje zakup 16 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz ze szkoleniem zakończonym egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji dla 64 policjantów przyszłych użytkowników);

, w tym dofinansowanie UE, projekt obejmuje zakup 16 szt. bezzałogowych statków powietrznych wraz ze szkoleniem zakończonym egzaminem państwowym i uzyskaniem licencji dla 64 policjantów przyszłych użytkowników); Pomagamy i chronimy - profilaktyka i bezpieczeństwo na drogach (wartość projektu 19 227 208 zł, w tym 14 649 749 zł dofinansowania UE, projekt obejmuje zakup 17 furgonów profilaktyczno-edukacyjnych, zakup 1336 urządzeń różnego typu do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, realizację kampanii społecznej na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego).

Bezpośrednimi odbiorcami produktów projektów będą policjanci ruchu drogowego polskiej Policji. Policja pełni szczególną rolę wśród podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Na nią to bowiem nałożony został ustawowy obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowania. Policjant ruchu drogowego musi być zatem wyposażony w szereg niezbędnych narzędzi, wykorzystywanych w służbie, a niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań służbowych.

Ponadto, grupą docelową projektów są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści), jakkolwiek realizacja przedsięwzięć wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych uczestników ruchu. Wdrożenie projektów powinno wpłynąć na zmniejszenie liczy wypadków drogowych, a także na redukcję ilości ofiar śmiertelnych i rannych w wyniku takich zdarzeń.

Warto zaznaczyć, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) są już realizowane dwa projekty KGP z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

Pomagamy i chronimy - ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (wartość projektu 28 750 000 zł, w tym 23 148 336,24 zł dofinansowanie UE);

w tym dofinansowanie UE); Pomagamy i chronimy - samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego (wartość projektu 54 637 000 zł, w tym 44 179 513,40 zł dofinansowanie UE).

Oznacza to, że łączna wartość wszystkich projektów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez KGP w ramach programu FEnIKS wyniesie niemal 293,5 mln zł, w tym ok. 236,81 mln zł dofinansowania UE.

Dodatkowy projekt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest realizowany przez Komendę Stołeczną Policji na terenie garnizonu stołecznego.

(Biuro Finansów KGP / foto ze spotkania: Jacek Herok Gazeta Policyjna)

Zdjęcia ze spotkania oraz fotografie ilustrujące sprzęt zakupiony w ostatnim czasie w ramach projektów unijnych, a także materiał ilustrujący szkolenia przeprowadzone w ramach projektów.