Błyskawiczna reakcja piotrkowskich policjantów. Pomogli 3-latkowi wymagającemu pilnej pomocy medycznej Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci piotrkowskiej drogówki podczas patrolu na terenie miasta zauważyli 3-letniego chłopca, który wymagał natychmiastowej pomocy. Mundurowi dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji uratowali jego życie.

28 czerwca 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim – asp. Cezary Grochala, sierż. sztab . Mateusz Dębski oraz st. sierż. Artur Głowiński podczas pełnienia służby zauważyli na przystanku autobusowym, przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Łódzkiej mężczyznę trzymającego na rękach małe dziecko, którego stan wskazywał na nagłe pogorszenie zdrowia.

3-latek był osłabiony, mdlał na rękach swojego ojca oraz wymiotował. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili dziecku pierwszej pomocy, jednocześnie monitorując jego stan zdrowia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dziecko w stanie stabilnym zostało przetransportowane wraz z opiekunem do szpitala celem dalszej diagnostyki.

Policyjna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo na drogach i egzekwowanie przepisów. To również gotowość do niesienia pomocy każdemu, kto znajdzie się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy dziecko szybko otrzymało niezbędną pomoc medyczną.

Przypominamy!

Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Upały są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych. Nie zapominajmy o tym szczególnie w podróży. Przy upałach we wnętrzu pojazdu robi się swego rodzaju szklarnia, w której temperatura jest znacznie wyższa od tej na zewnątrz. Nie doprowadzajmy do takich niebezpiecznych sytuacji. Zwracamy się z apelem, aby nigdy nie zostawiać dziecka i zwierzęcia samego w aucie, szczególnie w czasie upałów. Wystarczy kilka minut, aby mogło dojść do tragedii. Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie na pełnym słońcu stwarza zagrożenie utraty życia.

Nie bądźmy obojętni. Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, poinformujmy o wszystkim policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112.