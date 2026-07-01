8 osób zatrzymanych w sprawie oszustw w klubie „go-go” w Łodzi Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem łódzkiego pionu Prokuratury Krajowej, zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów klubu „go-go” funkcjonującego na terenie Łodzi. Pokrzywdzeni tracili od kilkuset do nawet 70 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli dokonywać oszustw na szkodę klientów jednego z klubów „go-go” przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy mieli doprowadzać pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez podstępne dokonywanie nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zabór mienia. Środki pochodzące z przestępstw miały następnie trafiać na rachunki bankowe osób zatrudnionych w klubie, co według śledczych mogło służyć ukrywaniu ich przestępczego pochodzenia.

W drugiej połowie czerwca br. policjanci CBŚP przeprowadzili działania, w wyniku których zatrzymano 8 obywateli Polski - 5 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec osoby podejrzanej o kierowanie grupą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie lokal, którego dotyczy śledztwo, przestał funkcjonować. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy planują kolejne czynności procesowe.

Członkom grupy przestępczej za zarzucane czyny może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast osobie podejrzanej o kierowanie grupą - do 15 lat pozbawienia wolności.

(CBŚP)