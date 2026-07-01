44 zarzuty dla sześciu osób, które spowodowały straty na kwotę 350 tysięcy złotych Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich, przy współpracy z Prokuraturą Rejonową w Strzelcach Krajeńskich skierowali do sądu sprawę wyłudzenia dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Straty jakie podejrzani spowodowali wynoszą niemal 350 tysięcy złotych. Dzięki pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego strzeleckiej komendy i współpracy z Prokuraturą Rejonową w Strzelcach Krajeńskich osoby te usłyszały zarzuty z artykułu 297 kodeksu karnego – wyłudzenie kredytu. Grozi im teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej, to wyjątkowo skomplikowana część policyjnej pracy. Wykrywanie tego rodzaju przestępstw i pociąganie do odpowiedzialności ich sprawców wymaga od policjantów skrupulatności, dużego doświadczenia i czasochłonnej analizy zebranego materiału dowodowego.

Tym bardziej godną podkreślenia jest praca kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, którzy wspólnie z prokuratorem zakończyli sprawę osób wyłudzających dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 44 zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 6 osób. Ich nielegalny proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy przy wnioskach o przyznanie dopłat do gruntów rolnych. Nienależnie przyznane dopłaty oscylowały od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Nielegalny proceder trwał przez kilka ostatnich lat. W jego wyniku podejrzani spowodowali straty na kwotę niemal 350 tysięcy złotych. Dzięki żmudnej pracy śledczych ze Strzelec Krajeńskich trafiła do sądu. Co istotne, przy tego rodzaju przestępstwach, policjanci zabezpieczyli od osób podejrzanych środki na poczet przyszłych kar w kwocie 220 tysięcy złotych.

Zgodnie z artykułem 297 kodeksu karnego grozi im teraz do 5 lat pozbawienia wolności.