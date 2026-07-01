Szczęśliwe zakończenie poszukiwań. Odnaleziono zaginioną seniorkę Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Szybka reakcja służb, pełna mobilizacja oraz wielogodzinna akcja poszukiwawcza zakończyły się szczęśliwie. 28 czerwca br. odnaleziona została blisko 90- letnia mieszkanka gminy Żabno, zmagająca się z problemami zdrowotnymi, która w godzinach nocnych oddaliła się z miejsca zamieszkania. Panujące tego dnia upały, stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla jej życia i zdrowia.

Tuż po godzinie 14.00 do Komisariatu Policji w Żabnie zgłosił się syn seniorki informując o jej zaginięciu. Po przyjęciu zgłoszenia natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze. Do akcji skierowano policjantów, w tym przewodnika z psem służbowym, a także strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów z okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Poszukiwania prowadzono na rozległym i trudnym terenie obejmującym kompleksy leśne, pola oraz nieużytki. W działaniach wykorzystano specjalistyczny sprzęt, między innymi bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę, pojazdy typu quad oraz psa służbowego wyszkolonego do poszukiwania osób. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz realne zagrożenie dla życia zaginionej, do akcji sukcesywnie kierowano kolejne siły i środki. Łącznie w działaniach uczestniczyło 45 funkcjonariuszy i ratowników reprezentujących Policję oraz Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną.

Po wielu godzinach intensywnych poszukiwań patrol Komisariatu Policji w Żabnie odnalazł zaginioną kobietę. Seniorka była zdezorientowana, skrajnie wyczerpana i odwodniona. Policjanci natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie objęto ją specjalistyczną opieką.

Po zakończeniu działań do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie wpłynęły podziękowania od rodziny odnalezionej seniorki. Bliscy wyrazili wdzięczność wszystkim policjantom oraz pozostałym służbom uczestniczącym w akcji za profesjonalizm, ogromne zaangażowanie, determinację oraz wsparcie okazane podczas prowadzonych poszukiwań.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybkie zgłoszenie zaginięcia oraz sprawna współpraca wszystkich służb. Dzięki zaangażowaniu policjantów i strażaków oraz wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu poszukiwawczego akcja zakończyła się szczęśliwie.