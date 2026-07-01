Małe dziecko zostało zatrzaśnięte w aucie. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Wystarczyła chwila nieuwagi, by kluczyki zostały zatrzaśnięte w samochodzie razem z półtorarocznym chłopcem. Policjanci, mając na uwadze wysoką temperaturę panującą na zewnątrz i szybko nagrzewające się wnętrze auta, natychmiast podjęli decyzję o wybiciu szyby i bezpiecznie wydostali malucha z pojazdu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym z parkingów w Bolesławcu, gdzie w zamkniętym samochodzie zostało zatrzaśnięte półtoraroczne dziecko. Dzięki reakcji matki, która nie wahała się zadzwonić na numer 112 oraz zdecydowanej interwencji policjantów maluchowi nic się nie stało.

Kobieta widząc, że kluczyki zostały zatrzaśnięte wewnątrz pojazdu i nie jest w stanie samodzielnie otworzyć auta, zadzwoniła pod numer alarmowy i poprosiła o pomoc. Ze względu na panujące wysokie temperatury oraz szybko nagrzewające się wnętrze samochodu liczyła się każda minuta.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu niezwłocznie skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze z wydziału prewencji po przyjeździe błyskawicznie ocenili sytuację i kierując się troską o zdrowie dziecka, podjęli decyzję o wybiciu szyby w pojeździe. ółtoraroczny chłopiec został bezpiecznie wydobyty z samochodu. Na szczęście nic mu się nie stało i nie wymagał pomocy medycznej.

To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka i odpowiedzialna reakcja w sytuacjach zagrożenia. Matka nie zwlekała z wezwaniem pomocy, dzięki czemu służby mogły natychmiast podjąć działania i zapobiec tragedii.

Przypominamy, że podczas upałów temperatura we wnętrzu zamkniętego pojazdu wzrasta w bardzo krótkim czasie i może stanowić śmiertelne zagrożenie. W przypadku zauważenia osoby bądź zwierząt pozostawionych w nagrzanym samochodzie należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.