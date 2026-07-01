Internetowa miłość okazała się kosztownym oszustwem. Kobieta straciła 185 tysięcy złotych Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj 57-letnia kobieta uwierzyła w miłość, która okazała się starannie przygotowaną pułapką. Internetowy oszust, podając się za przedsiębiorcę planującego życie u jej boku, wyłudził od niej 185 tysięcy złotych. Ta historia to bolesne przypomnienie, że szybkie wyznanie uczuć połączone z prośbami o pieniądze powinno wzbudzić naszą czujność.

Mężczyzna nawiązywał z nią kontakt w sierpniu ubiegłego roku za pośrednictwem portalu randkowego. Z czasem zdobył jej zaufanie, zapewnił o swoich uczuciach i snuł plany wspólnego życia. Przekonywał, że chce założyć firmę, ale potrzebuje pieniędzy na rozwój firmy, która miała mieć siedzibę w Turcji. Obiecywał, że gdy biznes zacznie przynosić zyski, wróci do Polski i razem rozpoczną nowe życie.

Wierząc w jego zapewnienia, 57-letnia kobieta, mieszkanka powiatu żyrardowskiego, od września do listopada zaciągała kredyty i pożyczki, a następnie przelewała pieniądze swojemu internetowemu „ukochanemu”. Łącznie straciła 185 tysięcy złotych. Dopiero po czasie kobieta zorientowała się, że padła ofiarą starannie zaplanowanego oszustwa i zgłosiła sprawę Policji.

Pamiętajmy, jeśli osoba poznana w Internecie szybko wyznaje miłość, planuje wspólną przyszłość i jednocześnie prosi o pieniądze, powinno to wzbudzić naszą czujność. Nie dajmy się zmanipulować. W razie wątpliwości warto porozmawiać z bliskimi lub zgłosić sprawę Policji.