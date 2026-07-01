Zatrzymani za podpalenia. Obaj usłyszeli już zarzuty Data publikacji 01.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu z KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z III i VII Komisariatu Policji w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenia. 38-latek odpowie za podpalenie samochodu osobowego, od którego ogień przeniósł się na zaparkowany obok pojazd dostawczy. Straty to ponad 50 tys. zł. Z kolei 56-latek usłyszał zarzuty dotyczące podpaleń roślinności na terenie ogródków działkowych. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów.

Pierwsza sprawa dotyczy podpalenia samochodu osobowego marki Nissan. Do zdarzenia doszło w maju br. na terenie Lublina. Ogień objął pojazd, a następnie przeniósł się na zaparkowanego obok dostawczego Fiata. Wartość strat została oszacowana na ponad 50 tys. zł.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wspierani przez operacyjnych z III Komisariatu Policji w Lublinie. Dzięki wykonanym czynnościom i ustaleniom własnym funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie i przyznał się do winy. Policjanci zabezpieczyli również mienie na poczet przyszłej kary.

Druga sprawa dotyczy podpaleń roślinności na terenie ogródków działkowych. Kryminalni z VII Komisariatu Policji w Lublinie wspólnie z policjantami z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie ustalili, że za zdarzeniami stoi 56-letni mieszkaniec Lublina.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna w kwietniu podpalił roślinność, powodując straty w wysokości prawie 15 tys. zł. Kilka dni później miał ponownie podpalić roślinność, czym spowodował kolejne straty w wysokości około 8500 zł. W obu przypadkach ogień objął przede wszystkim krzewy i drzewa iglaste znajdujące się na terenie działki.

56-latek również usłyszał zarzuty i przyznał się do ich popełnienia. Teraz obaj mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Za uszkodzenie mienia grozi im do 5 lat więzienia.