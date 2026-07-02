Podziękowania dla dzielnicowego Arkadiusza Żybury Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj „Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma lecz przez to czym się dzieli”. W taki sposób swoje podziękowania dla st. sierż. Arkadiusza Żybury, dzielnicowego z komisariatu na ul. Wołyńskiej, podsumowuje wdzięczna mieszkanka Rzeszowa. Autorka listu skierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, dziękuje funkcjonariuszowi za okazaną jej pomoc, wsparcie i zrozumienie.

Policyjna praca to nie tylko patrolowanie ulicy, podejmowanie interwencji, przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań. To także zwykła rozmowa, czas poświęcony drugiej osobie, wspólne szukanie rozwiązań w sytuacji trudnej. Między innymi takie zadania realizują dzielnicowi.

Dzielnicowy to policjant tak zwanego pierwszego kontaktu. Do jego głównych zadań należy utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, udzielanie im pomocy i wsparcia oraz wskazywania rozwiązań w sytuacjach trudnych.

Słowa uznania za okazaną pomoc i zrozumienie właśnie w takiej sytuacji, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Marka Pietrykowskiego, przesłała wdzięczna mieszkanka rzeszowskiego osiedla 1000-lecia.

Autorka listu podkreśla ogromną wdzięczność dla dzielnicowego, za indywidualne podejście do jej sytuacji, wykazanie się umiejętnością prowadzenia rozmowy i mediacji oraz pozytywne i empatyczne podejście, które wtedy dla kobiety miało kluczowe znaczenie.

Jak napisała, dzielnicowy Arkadiusz Żybura to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Z czego i my jesteśmy bardzo dumni.