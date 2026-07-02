Podziękowania dla dzielnicowego Arkadiusza Żybury
„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma lecz przez to czym się dzieli”. W taki sposób swoje podziękowania dla st. sierż. Arkadiusza Żybury, dzielnicowego z komisariatu na ul. Wołyńskiej, podsumowuje wdzięczna mieszkanka Rzeszowa. Autorka listu skierowanego do Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, dziękuje funkcjonariuszowi za okazaną jej pomoc, wsparcie i zrozumienie.
Policyjna praca to nie tylko patrolowanie ulicy, podejmowanie interwencji, przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie postępowań. To także zwykła rozmowa, czas poświęcony drugiej osobie, wspólne szukanie rozwiązań w sytuacji trudnej. Między innymi takie zadania realizują dzielnicowi.
Dzielnicowy to policjant tak zwanego pierwszego kontaktu. Do jego głównych zadań należy utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, udzielanie im pomocy i wsparcia oraz wskazywania rozwiązań w sytuacjach trudnych.
Słowa uznania za okazaną pomoc i zrozumienie właśnie w takiej sytuacji, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Marka Pietrykowskiego, przesłała wdzięczna mieszkanka rzeszowskiego osiedla 1000-lecia.
Autorka listu podkreśla ogromną wdzięczność dla dzielnicowego, za indywidualne podejście do jej sytuacji, wykazanie się umiejętnością prowadzenia rozmowy i mediacji oraz pozytywne i empatyczne podejście, które wtedy dla kobiety miało kluczowe znaczenie.
Jak napisała, dzielnicowy Arkadiusz Żybura to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Z czego i my jesteśmy bardzo dumni.
(KWP w Rzeszowie / mw)