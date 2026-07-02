Zaatakował młotkiem żonę - aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Paczkowa zatrzymali 80-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna zaatakował swoją żonę, zadając jej ciosy młotkiem w głowę. Poszkodowanej kobiecie natychmiast udzielono pomocy medycznej, natomiast agresor został zatrzymany w miejscu interwencji. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury i policjantów, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w gminie Paczków, w ostatnią sobotę czerwca, w godzinach porannych. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie odebrał zgłoszenie, w którym zgłaszający powiadomił, że na ulicy spotkał ranną kobietę, która twierdziła, że została zaatakowana przez męża. Według zgłoszenia pokrzywdzona została uderzona przez napastnika młotkiem w głowę.

Przybyli na miejsce policjanci wezwali zespół ratownictwa medycznego, którzy przewieźli ranną 74-letnią kobietę do szpitala. Mundurowi bardzo szybko dotarli do podejrzewanego o mężczyzny. Policjanci zatrzymali go i jeszcze tego samego dnia mieszkaniec powiatu nyskiego usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nysie, pracowali nyscy funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli ślady i dowody.

Decyzją sądu, na wniosek prokuratury i policjantów, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.