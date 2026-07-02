Rozbita szajka oszustów. Zatrzymanych trzech odbieraków i zleceniodawca Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozbili szajkę oszustów działających metodą „na legendę”. To pełniący funkcję zleceniodawcy i logistyka 31-latek z woj. śląskiego, który do odbioru gotówki od seniorów zwerbował trzech uciekinierów z zakładu poprawczego w wieku 18-19 lat. Nastolatkowie, podając się za policyjnych kurierów odebrali od seniorów z woj. lubelskiego i mazowieckiego łącznie ponad 180 tys. zł. Dwóch 18-latków wpadło bezpośrednio po dokonanych oszustwach, kiedy drogą ekspresową z pieniędzmi przemieszczali się taksówkami na kolejne zlecenie. Cała czwórka po usłyszeniu zarzutów została tymczasowo aresztowana. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do jednego z oszustw doszło pod koniec maja. Do 85-letniej mieszkanki Zamościa zadzwoniła kobieta, podając się za teściową jej córki. Płaczącym głosem powiedziała, że spowodowała wypadek, w którym ciężko ranna została inna kobieta. By krewna seniorki uniknęła aresztu, konieczne było wpłacenie 80 tysięcy złotych kaucji. By uwiarygodnić informacje, rozmowę przejęła osoba podająca się za policjanta. Zmanipulowana przez oszustów 85-latka podała swoje dane, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Chwilę później pod drzwiami seniorki zjawił się „policyjny kurier”, któremu seniorka przekazała blisko 40 tysięcy zł. Dopiero następnego dnia seniorka zorientowała się, że została oszukana, gdy zadzwoniła do niej prawdziwa córka.

Ofiarami oszustów działających w podobny sposób padło także małżeństwo z powiatu chełmskiego. Zatelefonował do nich rzekomy syn z informacją, że spowodował śmiertelny wypadek i trzeba wpłacić kaucję by nie trafił za kratki. Podający się za lubelskiego policjanta mężczyzna potwierdził tę wiadomość nakazując małżeństwu włożenie do koperty posegregowanej nominałami gotówki w koperty i czekać na przyjście adwokata lub policyjnego kuriera. W ten sposób łupem oszustów padło ponad 55 tysięcy złotych.

Do oszustwa doszło również w Lublinie, gdzie 5 tysięcy złotych straciła kobieta oszukana niemal w identyczny sposób. Gotówkę przekazała osobiście policyjnemu kurierowi, który przyszedł pod jej blok.

Sprawą oszustw zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ich operacyjne ustalenia i intensywne działania szybko doprowadziły do zatrzymania osób uczestniczących w tym przestępczym procederze. Jak ustalili policjanci, „odbierakami” byli trzej młodzi mieszkańcy woj. śląskiego w wieku 18,18 i 19 lat, którzy w maju uciekli zakładu poprawczego i zajęli się przestępczą działalnością.

Jeden z nich, 18-latek, wpadł w ręce kryminalnych z KWP w Lublinie nocą na trasie S-7 między Warszawą a Radomiem podczas jazdy taksówką. W jego plecaku policjanci znaleźli część pieniędzy pochodzących z oszustwa.

Drugi z odbieraków, również 18-latek, wpadł w podobny sposób, tym razem na jednym z MOP -ów w powiecie puławskim, gdzie również przemieszczał się taksówką z jednego oszustwa na drugie.

Trzeci z odbieraków - 19-latek został zatrzymany przez kryminalnych z KWP w Lublinie na terenie województwa śląskiego przy wsparciu policjantów z Katowic. Przy zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych i karty SIM.

Wkrótce przyszedł czas na zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za logistykę tego przestępczego procederu. To 31-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który został zatrzymany w Zabrzu przy współpracy z policjantami z Katowic. Jak wynika z ustaleń, to właśnie on zwerbował 18-latków i 19-latka po ich ucieczce z „poprawczaka”, zorganizował miejsca ich ukrycia, noclegi, przekazywał telefony, pieniądze oraz instrukcje co do sposobu działania i odbioru pieniędzy od pokrzywdzonych.

W trakcie wykonywanych z zatrzymanymi czynnościami okazało się, że mają jeszcze na koncie oszustwo na szkodę mieszkanki Warszawy. Seniorka straciła wówczas ponad 80 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty. Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt.

Za oszustwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

(KWP w Lublinie / kp)

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