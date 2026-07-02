Akt oskarżenia przeciwko uczestnikom bójki pseudokibiców skierowany do sądu Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu zakończyli dochodzenie w sprawie bójki pseudokibiców, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku w rejonie Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu. Dzięki skrupulatnie przeprowadzonym czynnościom oraz zgromadzonemu materiałowi dowodowemu funkcjonariusze ustalili 20 uczestników zdarzenia. Pod koniec czerwca br. do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko wszystkim podejrzanym.

Do zdarzenia doszło 24 września 2025 roku, w rejonie Stadionu Miejskiego w Tarnobrzegu, podczas meczu STS Pucharu Polski pomiędzy Siarką Tarnobrzeg a Hutnikiem Kraków. Sprawą od początku zajmowali się policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, którzy przeprowadzili szereg czynności.

Analiza zabezpieczonych materiałów, przesłuchania świadków oraz pozostałe działania pozwoliły na ustalenie tożsamości 20 osób biorących udział w bójce. W toku prowadzonego dochodzenia funkcjonariusze przedstawili 20 zarzutów mieszkańcom miasta i powiatu tarnobrzeskiego oraz województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w bójce. Pod koniec czerwca br. policjanci zakończyli dochodzenie i skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 podejrzanym. Za udział w bójce, której uczestnicy byli narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni, grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy przemocy i chuligaństwa, również te związane z wydarzeniami sportowymi. Każde takie zdarzenie jest szczegółowo wyjaśniane, a osoby naruszające prawo muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.