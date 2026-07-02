XVI edycja konferencji „Bankówka”: Policja i sektor bankowy razem przeciwko przestępczości Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Za nami XVI edycja konferencji „Bankówka” dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania przestępczości związanej z działaniem na szkodę banków i ich klientów. Organizatorami konferencji był Związek Banków Polskich, Rada Bezpieczeństwa Banków ZBP, a współorganizatorem Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.

Głównym celem tegorocznego spotkania było stworzenie przestrzeni wspierającej rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, wymiana spostrzeżeń, a także dyskusja na temat wspólnych inicjatyw Policji i sektora bankowego zwiększających poziom bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego oraz omówienie kluczowych zagadnień związanych z obszarem przestępczości ekonomicznej i cyberprzestępczości.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele komórek bezpieczeństwa banków działających w Polsce, operatorów bankomatowych, platform finansowych, Biura Informacji Kredytowej, firm leasingowych i telekomunikacyjnych, prokuratury oraz Policji.

Dyskusja koncentrowała się na tematach związanych z najnowszymi trendami w przestępczości finansowej, wykorzystującej sektor bankowy, skutecznym wykorzystaniu narzędzi technologicznych i prawnych, mających realny wpływ na skuteczność podejmowanych działań przez organy ścigania.

Poza tym konferencja pełniła również ważny element integrujący dwa środowiska sektor bankowy i Policję, odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe w cyfrowej rzeczywistości, a wszystko dla efektywniejszej współpracy w realizacji wspólnego celu, jaki jest ochrona interesu finansowego obywateli przed działaniami przestępców.