Błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie 3-dniowego noworodka. Liczyły się sekundy Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Północ po raz kolejny udowodnili, że policyjna służba to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale również gotowość do ratowania ludzkiego życia. Dzięki opanowaniu, wiedzy medycznej i natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy udało się przywrócić oddech 3-dniowemu noworodkowi, którego życie było poważnie zagrożone.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 26 czerwca br. w rejonie stacji paliw przy ul. Naramowickiej w Poznaniu. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Północ podczas patrolu zauważyli pojazd, z którego wybiegł zrozpaczony mężczyzna. Zdenerwowany ojciec poinformował mundurowych, że jego zaledwie trzydniowe dziecko przestało oddychać.

Nie było chwili do stracenia. Jeden z policjantów natychmiast przejął noworodka od matki i przystąpił do oceny jego stanu. Dziecko było sine i nie oddychało. Funkcjonariusz, wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobyte podczas kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także wieloletniej służby w Ochotniczej Straży Pożarnej, błyskawicznie rozpoznał możliwą przyczynę problemu. Rodzice przekazali, że chwilę wcześniej karmili dziecko.

Policjant zastosował odpowiednie czynności ratunkowe mające na celu udrożnienie dróg oddechowych. Już po krótkiej chwili noworodek odzyskał oddech. Choć nadal nie reagował na głos, zaczął odpowiadać na bodźce dotykowe, otworzył oczy i pojawiły się pierwsze oznaki poprawy jego stanu.

W tym samym czasie policjantka zabezpieczyła sprzęt medyczny oraz wezwała na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu ratowników dziecko wraz z matką zostało przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod specjalistyczną opiekę lekarzy.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie mają profesjonalne przygotowanie, doświadczenie i umiejętność zachowania zimnej krwi w sytuacjach zagrożenia życia. Rodzice noworodka mieli ogromne szczęście, że w krytycznym momencie trafili na policjanta posiadającego wysokie kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy oraz wieloletnie doświadczenie w działaniach ratowniczych. To właśnie zdobyta wiedza, szybka ocena sytuacji i zdecydowane działanie pozwoliły dać dziecku bezcenny czas do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Policyjna służba każdego dnia stawia funkcjonariuszy przed nieprzewidywalnymi wyzwaniami. Ta historia jest kolejnym dowodem na to, że mundur oznacza nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – zwłaszcza wtedy, gdy liczy się każda sekunda.