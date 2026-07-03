Przejęli ponad 10 kg metamfetaminy Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy wsparciu policjantów z Wydziału dw z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 36-letniego mężczyznę, u którego w plecaku znaleźli 10 kilogramów metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, realizując czynności operacyjne, zatrzymali 36-letniego mieszkańca Sosnowca, który w plecaku posiadał ponad 10 kilogramów metamfetaminy. W pomieszczeniach użytkowanych przez mężczyznę na terenie Sosnowca policjanci znaleźli kolejne środki odurzające. Wszystkie zabezpieczone substancje zostaną poddane szczegółowym badaniom. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli również na poczet przyszłych kar gotówkę należącą do zatrzymanego.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ogłoszenie 36-latkowi prokuratorskich zarzutów posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości zakazanych substancji, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu.



Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa grozi wieloletnia kara więzienia.