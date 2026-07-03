Oszust podawał się za funkcjonariusza CBŚP. Kryminalni zatrzymali „odbieraka” Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego mokotowskiej komendy zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili i zatrzymali osobę pełniącą rolę tzw. odbieraka, która odebrała od seniorki pieniądze i biżuterię o łącznej wartości około 35 tys. zł. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Do przestępstwa doszło w połowie czerwca br. na terenie Mokotowa. Z pokrzywdzoną skontaktował się telefonicznie mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust przekonywał seniorkę, że jej oszczędności są zagrożone przez działającą grupę przestępczą i nakłonił ją do udziału w rzekomej policyjnej akcji. Kobieta, działając w przekonaniu, że pomaga funkcjonariuszom, spakowała gotówkę oraz cenną biżuterię i przekazała je mężczyźnie, który pojawił się pod wskazanym adresem.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci wydziału kryminalnego. W toku swoich czynności ustalili, że sprawca pełnił rolę tzw. odbieraka, odpowiedzialnego za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonej i przekazanie ich dalej w strukturze grupy przestępczej. Funkcjonariusze odtworzyli sposób działania podejrzanego oraz zabezpieczyli materiał dowodowy.

Dzięki zgromadzonym informacjom kryminalni wytypowali miejsce pobytu podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany na warszawskiej Pradze. W trakcie przeszukania zabezpieczono telefony komórkowe oraz inne przedmioty mające znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi zarzutu oszustwa. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany mógł brać udział również w innych oszustwach dokonywanych metodą „na legendę”, dlatego policjanci prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności jego działalności oraz pozostałych członków grupy przestępczej.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Funkcjonariusze Policji nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani innych kosztowności w celu ich zabezpieczenia. Każdy telefon z informacją o rzekomym zagrożeniu oszczędności powinien wzbudzić czujność. W takiej sytuacji należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji. Dzięki rozwadze i szybkiej reakcji można uchronić siebie oraz swoich bliskich przed utratą dorobku życia.