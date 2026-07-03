Wszedł na dach i zrobił wszystko, by uratować 14-latkę Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Bywają interwencje, podczas których o ludzkim życiu decydują sekundy, opanowanie i umiejętność nawiązania kontaktu z osobą w kryzysie emocjonalnym. Tak właśnie było podczas działań sierżanta Grzegorza Urbańskiego, który zrobił wszystko, aby bezpiecznie pomóc 14-letniej dziewczynce.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku 2 lipca br. po godzinie 20.00 otrzymał zgłoszenie, że na dachu jednego z budynków w centrum miasta znajduje się 14-letnia dziewczynka przeżywająca kryzys emocjonalny. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz pozostałe służby ratunkowe.

Podczas gdy jeden z policjantów zabezpieczał działania na dole, sierżant Grzegorz Urbański bez chwili wahania wszedł na dach budynku. Tam zastał siedzącą na jego krawędzi 14-letnią dziewczynkę. Zachowując spokój nawiązał z nią kontakt i rozpoczął rozmowę, stopniowo zdobywając jej zaufanie, uspokajając emocje i pomagając odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Po kilku minutach spokojnej rozmowy, podczas której sierżant Grzegorz Urbański przez cały czas utrzymywał kontakt z 14-latką, do działań dołączył strażak. W odpowiednim momencie policjant i strażak wspólnie odciągnęli dziewczynkę od krawędzi dachu i przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Następnie 14-latka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Takie interwencje należą do najtrudniejszych w policyjnej służbie. Wymagają nie tylko odwagi i zdecydowania, ale przede wszystkim opanowania, empatii oraz umiejętności nawiązania kontaktu z osobą przeżywającą kryzys. To właśnie spokojna rozmowa prowadzona przez sierżanta Grzegorza Urbańskiego pozwoliła zbudować zaufanie i stworzyć warunki do bezpiecznego zakończenia tej interwencji.

Sytuacje związane z ratowaniem ludzkiego życia pokazują również, jak ważna jest ścisła współpraca służb. Policjanci, strażacy i ratownicy medyczni każdego dnia działają jako jeden zespół, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę i umiejętności, aby nieść pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszych momentach życia. W takich chwilach liczy się profesjonalizm, wzajemne zaufanie oraz szybkie i skoordynowane działania.

Pamiętajmy, że kryzys emocjonalny może dotknąć każdego - niezależnie od wieku. Dlatego warto zwracać uwagę na zachowanie swoich bliskich, znajomych czy sąsiadów. Wycofanie, smutek, nagła zmiana zachowania czy utrata chęci do życia są sygnałami, których nie wolno lekceważyć. Czasami szczera rozmowa, okazane wsparcie i zainteresowanie drugą osobą są pierwszym krokiem do udzielenia realnej pomocy.

Nie pozostawajmy obojętni. Jeżeli istnieje zagrożenie, nie zwlekajmy z wezwaniem pomocy. Szybka reakcja może uratować czyjeś życie. W sytuacji zagrożenia zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy 112.