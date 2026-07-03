Policjanci zatrzymali „werbowniczkę”. Brała udział w zorganizowanej grupie przestępczej Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” zatrzymali 47-latkę, która odpowie za oszustwa metodą na „lekarza”. Kobieta werbowała osoby, odbierała pieniądze oraz odpowiadała za logistykę przy dokonywaniu przestępstw. Usłyszała 5 zarzutów, a łączna suma strat to 175 000 złotych. Była poszukiwana 2 listami gończymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wczoraj została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy.

Do oszustw na terenie Lublina doszło w lutym. Jak zeznali pokrzywdzeni, na ich numery telefonu zadzwoniły osoby podające się za lekarzy. Sprawcy przekonali mieszkańców Lublina o konieczności przekazania pieniędzy na leczenie osoby bliskiej. Seniorki przekazały odpowiedni 17 000 złotych oraz 18 złotych.

Nad sprawą pracowali policjanci z wydziału „mienia” KMP w Lublinie kilka tygodni później ustalili dwie osoby, które odebrały pieniądze od seniorek. To jednak nie zakończyło sprawy. Funkcjonariusze skrupulatnie analizowali dowody. Dzięki temu trafili na trop 47-latki, która w strukturach przestępczych zajmowała się werbowaniem tzw. „odbieraków” oraz organizowaniem przestępczego procederu. Kobieta została zatrzymana w Krakowie. Była poszukiwana 2 listami gończymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej metodą na „policjanta, lekarza”. Do odbycia ma karę 2,5 roku więzienia.

47-latka usłyszała wczoraj zarzuty dokonania przestępstw na terenie Lublina. Jak się okazało, to nie były jedyne przewinienia na jej koncie. W kwietniu dokonała 3 przestępstw w Kielcach. Łączna suma strat to 175 000 złotych.

Policjanci wczoraj doprowadzili ją do prokuratury, a następnie do sądu, gdzie zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Za to przestępstwo grozi mu akra do 8 lat więzienia.