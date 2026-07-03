76-latek poszukiwany do odbycia kary roku więzienia zatrzymany przez sopockich dzielnicowych Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie zatrzymali 76-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności. Mieszkaniec Sopotu był ścigany w związku z wyrokiem sądu orzeczonym za podrabianie dokumentów oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna był wielokrotnie notowany przez Policję, a łącznie 15 lat swojego życia spędził w zakładach karnych

Do zatrzymania doszło wczoraj podczas działań prowadzonych przez sopockich dzielnicowych. Funkcjonariusze, realizując czynności związane z poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, ustalili miejsce pobytu 76-latka i skutecznie doprowadzili do jego zatrzymania. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwa związane z podrabianiem dokumentów oraz uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymany był wielokrotnie notowany przez Policję, a znaczną część swojego życia - łącznie około 15 lat - spędził w jednostkach penitencjarnych. Po wykonaniu niezbędnych czynności 76-latek został doprowadzony do aresztu śledczego, skąd trafi do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Sopocie konsekwentnie realizują zadania związane z poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Działania te obejmują analizę zgromadzonych informacji, sprawdzanie miejsc pobytu osób poszukiwanych oraz bieżącą współpracę pomiędzy pionami służbowymi. Skuteczność podejmowanych czynności sprawia, że osoby próbujące uniknąć odpowiedzialności karnej prędzej czy później zostają zatrzymane i trafiają tam, gdzie powinny odbyć zasądzoną karę.