Strzelił z wiatrówki w twarz sprzedawcy, bo ten zwrócił mu uwagę – policjanci zatrzymali sprawcę Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na wrocławskiej Starówce zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest m.in. o przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, na tle narodowościowym oraz znieważenie funkcjonariuszy Policji. 30-latek został już decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Może mu grozić kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego, który w jednym ze sklepów spożywczych strzelił kilka razy z wiatrówki w twarz sprzedawcy. Sprawca groził również młodemu mężczyźnie pozbawieniem życia oraz znieważył go na tle narodowościowym. Ponadto znieważył też słowami uważanymi za obelżywe interweniujących policjantów.

Do zdarzenia doszło 21 czerwca br. we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Po wejściu do sklepu mężczyzna kupił piwo i wyszedł przed lokal, a następnie zaczął je spożywać. Sprzedawca, obywatel Ukrainy, zwrócił mu uwagę, żeby nie zaczepiał przechodniów i nie pił alkoholu w tym miejscu. Po chwili sprawca zaczął grozić i obrażać pracownika sklepu, kierując w jego stronę obraźliwe słowa. Następnie wyciągnął pistolet i skierował go w twarz pokrzywdzonego. Broniąc się pracownik sklepu chwycił za rękę napastnika. Wówczas wywiązała się między nimi szamotanina, po której padł strzał. Następnie obaj przewrócili się na ziemię i padły kolejne strzały. Ostatecznie sprawca został obezwładniony.

Pokrzywdzonemu została udzielona pomoc medyczna. Na szczęście okazało się, że nie wymagał on hospitalizacji.

Na podstawie zgromadzonych materiałów i dowodów na wniosek prokuratury sąd wydał już postępowanie o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 30-latkowi za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

( KWP we Wrocławiu)

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