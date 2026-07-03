Coraz bezpieczniej na polskich drogach Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Najnowsze dane potwierdzają, że konsekwentnie realizowane działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przynoszą wymierne rezultaty. Polska jest liderem wśród państw europejskich, które w ostatnich latach osiągnęły największą poprawę w zakresie spadku liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

23 czerwca 2026 roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) opublikowała raport o bezpieczeństwie na europejskich drogach. Z dokumentu jasno wynika, że Polska jest jednym z nielicznych Państw europejskich, które odnotowały poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To nie pierwszy raz kiedy wysiłki Polski w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego są dostrzeżone przez międzynarodowych ekspertów - w 2023 roku nasz kraj został wyróżniony prestiżową nagrodą PIN Award za spektakularny, 47-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych w latach 2012–2022.

Najnowszy raport ETSC wskazuje, że także w ostatnim roku w Polsce odnotowano dalszą poprawę bezpieczeństwa - liczba ofiar śmiertelnych spadła rok do roku o 12,4%, osiągając historyczny poziom 1 660 osób. Co ważne, Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, które w 2025 roku przekroczyły cel Unii Europejskiej w zakresie procentowego spadku liczby ofiar śmiertelnych, wyznaczonego na poziomie 6%.

Wykres 1. Procentowa zmiana w liczbie ofiar śmiertelnych pomiędzy 2024 i 2025 rokiem

Raport jednoznacznie wskazuje, że Polska jest europejskim liderem pod względem spadku liczby ofiar śmiertelnych w latach 2015-2025, który wyniósł 43,5%, podczas gdy średnia unijna to 20%.

Wykres 2. Procentowa zmiana w liczbie ofiar śmiertelnych pomiędzy 2015 i 2025 rokiem

Podobnie rzecz ma się ze spadkiem liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2019-2025. Polska ze spadkiem na poziomie 43% jest absolutnym liderem i wyprzedza unijną średnią o 28%. Obok Danii, Polska jest jedynym krajem, który przekroczył cel Unii Europejskiej w zakresie spadku liczby ofiar śmiertelnych w latach 2019-2025, który został wyznaczony na poziomie 31%.

Wykres 3. Procentowa zmiana w liczbie ofiar śmiertelnych pomiędzy 2019 i 2025 rokiem

Równocześnie wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych w Polsce wynosi 45 osób na milion mieszkańców, co oznacza, że po raz pierwszy w historii tak bardzo zbliżyliśmy się do średniej Unii Europejskiej, która w 2025 roku wyniosła 43.

Wykres 4. Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców w 2025 roku (w porównaniu do 2015 roku)

Osiągnięte wyniki pokazują, że Polska konsekwentnie zmierza w kierunku realizacji celu wyznaczonego przez Unię Europejską, zakładającego ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych o 50% w latach 2021-2030. Utrzymanie obecnego trendu pozwala z optymizmem patrzeć na możliwość osiągnięcia przez Polskę tego ambitnego celu.

Zmiany zachodzące w Polsce są dostrzegane również za granicą. Nasze doświadczenia i dobre praktyki stają się przedmiotem zainteresowania innych państw europejskich, czego przykładem było seminarium zorganizowane w Polsce, w czerwcu 2026 roku, przez ETSC dla przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, poświęcone skutecznym rozwiązaniom w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na ten sukces składa się wiele elementów, jednak nie sposób pominąć roli Policji. To codzienna służba tysięcy funkcjonariuszy ruchu drogowego, intensywne działania kontrolne, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących czy walka z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości. Istotnym elementem działań Policji pozostaje również profilaktyka. Funkcjonariusze prowadzą liczne spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami, uczestniczą w kampaniach społecznych oraz współpracują z samorządami i innymi partnerami na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu działania prewencyjne uzupełniają skuteczny nadzór nad ruchem drogowym.

Bezpieczniejsze drogi to efekt odpowiedzialnych decyzji kierowców, rozwoju infrastruktury oraz konsekwentnych działań służb. Policja pozostaje jednym z najważniejszych filarów tego systemu, każdego dnia dbając o to, aby wszyscy uczestnicy ruchu mogli bezpiecznie dotrzeć do celu.