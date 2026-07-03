ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – Bezpiecznie nad wodą Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Rozpoczęły się wakacje, a słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad zbiornikami wodnymi i rzekami. To właśnie teraz wielu z nas wybiera aktywność na świeżym powietrzu, korzysta z kąpielisk oraz różnego rodzaju sprzętu wodnego. Niestety, ten rodzaj wypoczynku każdego roku zbiera tragiczne żniwo. Dlatego warto pamiętać, że chwila nieuwagi, brawura czy lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogą doprowadzić do tragedii.

To kolejna publikacja w ramach naszego cyklu informacyjnego „ABC bezpiecznych wakacji. Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – przepis na udany i bezpieczny wypoczynek”. Tym razem skupimy swoją uwagę na wypoczynku nad wodą.

Woda daje radość, ale wymaga rozwagi

Wypoczynek nad wodą powinien kojarzyć się z relaksem, aktywnością i dobrą zabawą. Aby tak było, należy korzystać wyłącznie z miejsc przeznaczonych do kąpieli, najlepiej takich, które są strzeżone przez ratowników. Ich obecność znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia.

Przed wejściem do wody warto sprawdzić jej temperaturę, głębokość oraz warunki pogodowe. Nie należy skakać do nieznanej wody, ponieważ może to zakończyć się poważnym urazem kręgosłupa lub głowy. Równie ważne jest stopniowe schładzanie organizmu przed kąpielą, szczególnie podczas upalnych dni.

Korzystajmy odpowiedzialnie ze sprzętu wodnego

Coraz większą popularnością cieszą się kajaki, rowery wodne, łodzie, deski SUP czy skutery wodne. Korzystanie z nich to doskonały sposób na aktywny wypoczynek, jednak wymaga odpowiedzialności i przestrzegania kilku ważnych zasad:

zawsze należy zakładać kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową,

korzystać wyłącznie ze sprawnego technicznie sprzętu,

dostosować aktywność do własnych umiejętności i warunków pogodowych,

obserwować prognozę pogody i natychmiast wracać do brzegu w przypadku zbliżającej się burzy lub silnego wiatru,

nie przeceniać swoich możliwości.

Dlaczego każdego roku dochodzi do utonięć?

Mimo licznych apeli i działań profilaktycznych, każdego roku dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń na akwenach. Analizy pokazują, że najczęściej ich przyczyną nie są warunki atmosferyczne, lecz błędy popełniane przez ludzi.

Do najczęstszych należą:

kąpiel w miejscach niestrzeżonych lub objętych zakazem,

przecenianie własnych umiejętności pływackich,

skakanie do nieznanej wody,

korzystanie z wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

brak nadzoru nad dziećmi,

lekceważenie ostrzeżeń ratowników i oznaczeń na kąpieliskach,

wypływanie na wodę mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

W wielu przypadkach tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Dzieci nad wodą – ani na chwilę bez opieki

Nawet najlepszy pływak i najbezpieczniejsze kąpielisko nie zastąpią opieki osoby dorosłej. Dziecko powinno przez cały czas pozostawać pod bezpośrednim nadzorem opiekuna – nie tylko podczas kąpieli, ale również podczas zabawy na brzegu, pomoście czy w pobliżu sprzętu wodnego.

Warto pamiętać, że do niebezpiecznych sytuacji może dojść niepostrzeżenie i często bezgłośnie.

Statystyki wskazują, że zagrożenie jest realne

Każdego roku w Polsce dochodzi do setek utonięć. Większość z nich ma miejsce w okresie letnim, kiedy najwięcej osób korzysta z wypoczynku nad wodą.

Ze zgromadzonych przez Policję danych wynika, że od początku 2026 roku utonęły 144 osoby, od początku sezonu letniego odnotowano już 36 przypadków utonięć. Niestety, nastąpił wzrost liczby utonięć w stosunku do roku poprzedniego o 29 osób od początku roku, a o 28 od początku wakacji.

Dlatego pamiętajmy, że każda z tych liczb oznacza ludzką tragedię i przypomina, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji.

Pamiętaj – bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie.

Aktywnie, bezpiecznie, czujnie – właśnie taki przepis warto zabrać ze sobą na każde wakacje. Odpowiedzialne zachowanie pozwala cieszyć się letnim wypoczynkiem, chroni zdrowie i życie oraz sprawia, że z urlopu wracamy wyłącznie z dobrymi wspomnieniami.

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