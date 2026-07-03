Groźby karalne wobec Prezydenta RP. Policjanci zatrzymali 77-latka
Wczoraj (02.06) przed 22.00, w wyniku błyskawicznie przeprowadzonych działań, policjanci Wydziału Kryminalnego z Pragi Północ zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzewany o kierowanie gróźb karalnych wobec Prezydenta RP. To 77-letni mieszkaniec Marek. Dzisiaj mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ na dalsze czynności.
2 czerwca br., około 14.15, na numer telefonu polskiej akcji społecznej zatelefonował mężczyzna i skierował groźby wobec Prezydenta RP.
Bardzo szybko ustalono z jakiego numeru wykonano połączenie i kto jest właścicielem tego numeru. Okazało się, że należał on do 77-letniego mężczyzny. Informacja ta, została przekazana policjantom Wydziału Kryminalnego z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.
Operacyjni, w wyniku intensywnych czynności ustalili, że 77-latek obecnie mieszka w Markach. Wczoraj przed 22.00 udali się pod wytypowany adres i zatrzymali go. 77-latek trafił do komendy przy ulicy Jagiellońskiej.
Zgromadzony w tej sprawie materiał procesowy policjanci przekazali do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam zatrzymany zostanie dzisiaj przesłuchany.
(KSP/ mw)