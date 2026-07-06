Czujność policjantów pomogła 4-latkowi bezpiecznie wrócić do mamy Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Ustrzyccy policjanci zaopiekowali się 4-latkiem, który szedł samotnie ul. Fabryczną w Ustrzykach Dolnych. Początkowo chłopiec nie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami, jednak dzięki umiejętnie przeprowadzonej rozmowie, dziecko wskazało kierunek, gdzie znajduje się jego dom. Okazało się, że 4-latek nocował u swojej rodziny i nad ranem samodzielnie otworzył drzwi i wyszedł z mieszkania. Chłopiec bezpiecznie wrócił pod opiekę swojej mamy.

W niedzielę przed godz. 7.00, w trakcie patrolu na ul. Fabrycznej policjanci zauważyli małego chłopca idącego chodnikiem. Dziecko było ubrane nieadekwatnie do pogody, szło z plecakiem, a obok niego nie było żadnego opiekuna. Ten widok zaniepokoił mundurowych. Natychmiast zatrzymali się, aby sprawdzić, czy chłopiec nie potrzebuje pomocy.

Początkowo 4-latek był wycofany i nie chciał rozmawiać z funkcjonariuszami. Funkcjonariusze wykazali się spokojem i cierpliwością, dzięki czemu zdobyli jego zaufanie. Chłopiec pokazał im kierunek, gdzie mieszka jego mama. Policjanci ustalili miejscowość oraz dotarli do jego domu, gdzie zastali matkę dziecka.

W rozmowie z kobietą okazało się, że 4-latek poprzedniego wieczoru był u swojej cioci w Ustrzykach Dolnych, gdzie bawił się z kuzynostwem i tam nocował. Policjanci potwierdzili przekazane informacje. Okazało się, że chłopiec wykorzystał pozostawiony klucz, otworzył drzwi i nad ranem samodzielnie wyszedł z mieszkania.

Na szczęście dzięki szybkiej reakcji policjantów dziecku nic się nie stało. 4-latek cały i zdrowy został przekazany pod opiekę swojej mamy.

Apelujemy do opiekunów o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie zabezpieczanie miejsc, w których przebywają małe dzieci. Chwila nieuwagi może doprowadzić do sytuacji zagrażającej ich zdrowiu lub życiu. W takich przypadkach czujność oraz szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie.