Areszt za śmiertelne potrącenie rowerzysty Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Nysy ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Decyzją sądu 40-letni obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w środę 1 lipca na trasie Głębinów – Skorochów. Śmierć na miejscu poniósł 45-latek. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nysie.

1 lipca w godzinach nocnych, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nysie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na trasie Głębinów- Skorochów w przydrożnym rowie został znaleziony ranny mężczyzna, a obok niego rower.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policjanci, strażacy oraz medycy wspólnie walczyli o życie poszkodowanego. Niestety, pomimo natychmiastowej pomocy, 45-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady i dowody na miejscu zdarzenia. Zebrane materiały pozwoliły na ustalenie marki pojazdu, który brał udział w potrąceniu rowerzysty. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący renault, potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzystę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy 45-latkowi.

Nyscy kryminalni, podjęli szereg działań, które doprowadziły do zatrzymania 40-letniego mężczyzny. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Podejrzany usłyszał już zarzuty i przyznał się do spowodowania tego zdarzenia. Decyzją sądu na wniosek prokuratora i policjantów 40-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

(KWP w Opolu)