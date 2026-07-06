Seryjny włamywacz zatrzymany - usłyszał 19 zarzutów Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w dniu 23 czerwca 2026 roku zatrzymali 44-letniego mieszkańca Ząbek podejrzanego o dokonanie 19 kradzieży z włamaniem do lokali usługowych na terenie powiatu wołomińskiego. Mężczyzna usłyszał 19 zarzutów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wołominie Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ śledczy sprawdzają jego związek z podobnymi przestępstwami popełnionymi w sąsiednich powiatach

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wpływały zawiadomienia od właścicieli lokali usługowych dotyczące włamań. Do zdarzeń dochodziło w porze nocnej. Łupem sprawcy padały przede wszystkim pieniądze oraz kasetki z gotówką.

Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, którzy przez kilka tygodni prowadzili intensywne czynności operacyjne i dochodzeniowo-śledcze. Na miejscu każdego włamania skrupulatnie przeprowadzano oględziny, zabezpieczano ślady i dowody, analizowano zapisy monitoringów oraz ustalano i przesłuchiwano świadków. Zgromadzony materiał pozwolił odtworzyć sposób działania sprawcy.

Śledczy ustalili, że włamywacz działał sam, poruszał się rowerem i wybierał taki sposób przemieszczania się, aby nie wzbudzać podejrzeń. Starannie planował swoje działania i wykorzystywał porę nocną, licząc na brak świadków.

Efektem konsekwentnej pracy operacyjnej policjantów było zatrzymanie podejrzanego w dniu 23 czerwca 2026 roku. Okazał się nim 44-letni mieszkaniec Ząbek, który był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem. Za popełnione wcześniej przestępstwa odbywał wieloletnią karę pozbawienia wolności.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie 19 zarzutów kradzieży z włamaniem. Na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wołominie, Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Policjanci analizują, czy zatrzymany może mieć związek z innymi włamaniami do lokali usługowych, do których doszło na terenie powiatów ościennych. Niewykluczone są kolejne zarzuty.

Za przestępstwo kradzieży z włamaniem, określone w art. 279 § 1 Kodeksu karnego, grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawcy działającego w warunkach recydywy, który był już wcześniej prawomocnie skazany za podobne przestępstwo i spełnione są przesłanki określone w kodeksie karnym, sąd może wymierzyć karę surowszą. Oznacza to, że górna granica ustawowego zagrożenia karą może zostać zwiększona o połowę.