31-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki pracy policjantów z komisariatów w Oruni i na Przymorzu na czarny rynek nie trafi ponad 7500 porcji różnych narkotyków. W mieszkaniu zatrzymanego 31-latka policjanci zabezpieczyli m.in. marihuanę, haszysz, amfetaminę, kokainę, klefedron oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz zastosował wobec niego policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Sprawcy grozi kara nawet 10 lat więzienia.

Kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej 6F zdobyli informację na temat mężczyzny, który miał przechowywać w mieszkaniu narkotyki. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili pełne dane mężczyzny oraz jego adres. Gdy kryminalni mieli już wszystkie potrzebne informacje, pojechali w rejon dzielnicy Jelitkowo, gdzie mieszkał 31-latek. Tuż przed godziną 19.00 policjanci zauważyli jak mężczyznę wchodzi do budynku i podeszli do niego, gdy wchodził do mieszkania. Funkcjonariusze podali powód swojej „wizyty” i przystąpili do czynności. O tym, że w mieszkaniu są narkotyki kryminalni przekonali się, gdy tylko mężczyzna otworzył drzwi do mieszkania. Intensywny zapach marihuany zdradził obecność narkotyków, teraz wystarczyło je tylko zabezpieczyć.

Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie kilka kilogramów różnych narkotyków oraz 50 tysięcy zł. Na miejsce zostali skierowani policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Zabezpieczone nielegalne substancje zostały następnie przekazane do badań biegłemu sądowemu, który po przeprowadzeniu badań sporządził opinię. Gotówka trafiła do depozytu i jest zabezpieczeniem na poczet przyszłej kary.

Dostarczone do badań narkotyki to m.in. ponad 2600 g amfetaminy, 300 g haszyszu, 100 g kokainy, 100 g marihuany oraz kilkadziesiąt klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 150 tys. zł.

31-latek w sobotę został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Wobec mężczyzny został też zastosowany policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet 10 lat więzienia.