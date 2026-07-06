Bił psa metalową rurką. 62-latek zatrzymany przez policjantów Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim zatrzymali 62-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego, który znęcał się nad psem rasy Border Collie. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem i poddał się dobrowolnie karze.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca br. w jednej z miejscowości w powiecie nowodworskim. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 62-latek podczas nieobecności członka rodziny, będącego właścicielem psa, zadawał zwierzęciu uderzenia metalową rurką oraz innymi, dotychczas nieustalonymi przedmiotami.

Właściciel psa zauważył, że zwierzę wyraźnie obawia się jednego z członków rodziny. Zachowanie psa wzbudziło jego podejrzenia, że podczas jego nieobecności może dochodzić do krzywdzenia zwierzęcia. W celu zweryfikowania swoich przypuszczeń zamontował w domu kamerę.

Podejrzenia właściciela potwierdziły się. Zabezpieczone nagranie z monitoringu zarejestrowało, jak 62-latek uderza psa m.in. metalową rurką. W wyniku zadawanych ciosów zwierzę doznało obrażeń, zaczęło kuleć na przednie łapy, wykazywało bolesność mięśni oraz stało się wyraźnie lękliwe wobec ludzi.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego policjanci zatrzymali 62-latka i przewieźli go do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad psem, przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i poddał się dobrowolnie karze.

Prokurator zawnioskował do sądu o wymierzenie kary grzywny w wysokości 300 stawek dziennych po 20 zł każda, zakaz posiadania psów na okres 5 lat oraz nawiązkę w wysokości 5 tys. zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt, przepadek zwierzęcia oraz nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt.

Apelujemy o reagowanie na każdy przypadek przemocy wobec zwierząt. Każde zgłoszenie może przyczynić się do przerwania cierpienia zwierzęcia i pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.