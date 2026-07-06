Policjant na wolnym odnalazł zaginioną Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Zaledwie godzinę po zgłoszeniu zaginięcia, 83-latka została odnaleziona przez policjanta na wolnym. Jego uwagę przykuła, idąca ruchliwą droga w strugach deszczu, starsza kobieta. Zajął się seniorką do przyjazdu patrolu oraz rodziny zaginionej.

Informacja o zaginięciu 83-latki wpłynęła do dyżurnego łomżyńskiej komendy wczoraj po 15:00. Do miejsca zamieszkania zgłaszającej natychmiast skierowano patrol policji. Jak przekazała córka seniorki, 83-latka wymknęła się z domu wykorzystując chwilową nieuwagę opiekunki. Zgłaszająca nie wiedziała w jakim kierunku poszła kobieta, ani dlaczego wyszła. Dyżurny od razu przekazał jej rysopis i opis ubioru wszystkim policjantom będącym w służbie.

Po godzinie 16 policjant Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego łomżyńskiej komendy będący na wolnym, jadąc trasą Marianowo-Piątnica, zauważył idącą w strugach deszczu, poboczem ruchliwej drogi starszą kobietę. Od razu zatrzymał się by sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Aby zapewnić jej bezpieczeństwo i osłonić przed deszczem zaprosił ją do auta. 83-latka nie była w stanie wyjaśnić gdzie idzie.

Mundurowy mimo tego, że był poza służbą wiedział, że chwilę wcześniej zostało zgłoszone zaginięcie starszej kobiety. Podejrzewał, że odnaleziona przez niego 83-latka jest właśnie tą zaginioną. Funkcjonariusz o wszystkim powiadomił dyżurnego. Po kilku minutach na miejsce przyjechali policjanci będący w służbie, którzy potwierdzili, iż napotkana przez mundurowego kobieta to zaginiona 83-latka.

Seniorka cała i zdrowa trafiła pod opiekę córki, która przyjechała na miejsce.