Kompletnie pijany jechał tirem pod prąd - AktualnościPolicja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Kompletnie pijany jechał tirem pod prąd

Data publikacji 06.07.2026
Powrót
Drukuj

Suwalscy policjanci zatrzymali obywatela Zimbabwe, który kompletnie pijany wsiadł za kierownicą samochodu ciężarowego i w takim stanie jechał pod prąd. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i tam poczeka na wyrok w tej sprawie.

Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że pasem awaryjnym S-61 jedzie TIR pod prąd. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. W miejscowości Koniecbór zauważyli ciężarówkę, która cofała na stację paliw, bo wjechała pod prąd. Kierującym okazał się obywatel Zimbabwe, który był pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Trafił do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwieje odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku)

Powrót na górę strony