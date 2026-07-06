Kompletnie pijany jechał tirem pod prąd Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Suwalscy policjanci zatrzymali obywatela Zimbabwe, który kompletnie pijany wsiadł za kierownicą samochodu ciężarowego i w takim stanie jechał pod prąd. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i tam poczeka na wyrok w tej sprawie.

Suwalscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że pasem awaryjnym S-61 jedzie TIR pod prąd. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. W miejscowości Koniecbór zauważyli ciężarówkę, która cofała na stację paliw, bo wjechała pod prąd. Kierującym okazał się obywatel Zimbabwe, który był pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie mężczyzny. Trafił do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwieje odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.