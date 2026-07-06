Samochodowa dziupla zlikwidowana. Policjanci zatrzymali 29-latka podejrzanego o paserstwo skradzionych aut Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z poznańskiej samochodówki ustalili miejsce ukrycia trzech skradzionych pojazdów. W wyniku przeprowadzonej akcji funkcjonariusze zabezpieczyli auta utracone w Berlinie o łącznej wartości co najmniej 170 tysięcy złotych oraz liczne części samochodowe. Do sprawy został zatrzymany mężczyzna podejrzany o paserstwo.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu pracowali nad sprawą paserstwa samochodów pochodzących z kradzieży dokonanych na terenie Niemiec. Trop śledczych prowadził na posesję znajdującą się w gminie Pobiedziska, gdzie miały znajdować się samochody utracone w wyniku działalności przestępców. 23 czerwca policjanci udali się na wcześniej wytypowane miejsce. Operacyjna praca kryminalnych przyniosła zamierzony efekt. Na wskazanym terenie funkcjonariusze zabezpieczyli trzy skradzione auta (dwa marki Hyundai i jeden marki KIA), które zostały skradzione w tym samym miesiącu na terenie Berlina. Ich wartość wyceniona została na kwotę co najmniej 170 000 zł.

Do sprawy zatrzymany został 29-latek podejrzany o zakup pojazdów pochodzących z kradzieży. Poza autami na terenie działki policjanci zabezpieczyli sporą ilość silników, skrzyni biegów oraz różnych elementów karoserii. Teraz rolą biegłego z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu będzie poddanie tych części szczegółowym oględzinom, które pozwolą ustalić, czy one również pochodzą z kradzieży. Odzyskane samochody po zakończonych czynnościach procesowych wrócą do swoich prawowitych właścicieli.

29-latek usłyszał już zarzut paserstwa umyślnego. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W polskim prawie nie tylko sama kradzież jest karana. Za wszelką pomoc udzieloną złodziejom w ich działalności przestępczej poprzez m.in. nabywanie, zbywanie lub ukrywanie przedmiotów skradzionych lub uzyskanych w inny sposób niezgodny z prawem grożą surowe konsekwencje.

(KWP w Poznaniu / kp)