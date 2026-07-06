Bydgoscy „wodniacy” uratowali życie Bydgoszczaninowi Data publikacji 06.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy miejskiej – młodszy aspirant Przemysław Rosiak i starszy sierżant Jan Banach, dzięki szybkiej i stanowczej reakcji, zapobiegli tragedii. W porę odnaleźli mężczyznę w kryzysie emocjonalnym próbującego wydostać się z Brdy. Funkcjonariusze udzielili mu niezbędnej pomocy medycznej i wsparcia psychologicznego.

Wszystko zaczęło się wczoraj (5 lipca) od zgłoszenia, które otrzymał dyżurny bydgoskiej komendy miejskiej. Jego treść dotyczyła mężczyzny dotkniętego kryzysem emocjonalnym, który wpadł do Brdy.

Młodszy aspirant Przemysław Rosiak i starszy sierżant Jan Banach - policjanci z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, nie czekali ani chwili. Podczas patrolowania rzeki zauważyli mężczyznę, który próbował wydostać się na powierzchnię. Mundurowi niezwłocznie podpłynęli do niego i wciągnęli na pokład łodzi.

Funkcjonariusze, widząc liczne rany na ciele Bydgoszczanina udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zapewnili mu tak ważny w tamtym momencie komfort psychiczny, do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Szybko podjęte działania i profesjonalnie udzielona pomoc bydgoskich Policjantów pozwoliły zapobiec tragedii.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy możemy zadzwonić pod nr 112. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.

Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl, gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy:

tel. 116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

tel. 116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

tel. 800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

tel. 121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

tel. 22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji