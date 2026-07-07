Policjanci zabezpieczyli podrabianą odzież i galanterię o wartości ponad pół miliona złotych Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci zwalczający przestępczość ekonomiczną przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w handel podrobionymi towarami. W ich trakcie zabezpieczono ponad 500 sztuk odzieży oraz toreb damskich oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi. Wartość zabezpieczonych przedmiotów oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 535 tysięcy złotych.

Działania, które zostały przeprowadzone pod koniec maja na targowisku miejskim w Łęknicy były efektem wcześniejszej pracy operacyjnej lubuskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej. To właśnie oni uzyskali informacje wskazujące, że na terenie targowiska mogą być oferowane do sprzedaży towary z podrobionymi znakami towarowymi. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili stoiska, na których wprowadzano do obrotu odzież oraz torby damskie oznaczone zastrzeżonymi logotypami światowych marek odzieżowych. Na miejscu czynności uczestniczył biegły, który potwierdził, iż zabezpieczone przedmioty stanowią podrobione towary. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk towaru, który został wycofany z dalszego obrotu. Wartość strat została oszacowana na kwotę nie mniejszą niż 535 tysięcy złotych.

Handel podrobionymi produktami narusza prawa własności przemysłowej i godzi w interesy legalnie działających przedsiębiorców oraz konsumentów. Kupując towary po wyjątkowo atrakcyjnych cenach, warto zachować ostrożność i zwracać uwagę na ich pochodzenie, ponieważ mogą one pochodzić z nielegalnych źródeł oraz nie spełniać wymaganych standardów jakości.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, osoba, która wprowadza do obrotu towary oznaczone podrobionymi znakami towarowymi lub uczyniła z tego procederu stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do pięciu lat.