Trzy miesiące aresztu tymczasowego dla 18-letniego „odbieraka” Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec Chorzowa. 18-latek brał udział w oszustwie i pełnił rolę tzw. odbieraka. Od mieszkanki powiatu dębickiego chciał odebrać około 35 tysięcy złotych. Kryminalni zatrzymali go bezpośrednio w rejonie miejsca zamieszkania Dębiczanki. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

W ubiegły czwartek do 88-letniej mieszkanki Dębicy zadzwonił mężczyzna informując ją, że posiada podrobione banknoty, a Policja ma je zabezpieczyć i poddać weryfikacji. Kobieta nie uwierzyła przestępcom i nie otworzyła "kurierowi', gdy ten dobijał się do jej drzwi. Mieszkanka Dębicy zadzwoniła na numer alarmowy i poinformowała o zaistniałej sytuacji. Kryminalni zatrzymali oszusta bezpośrednio po próbie odebrania pieniędzy od kobiety.

18-letni mieszkaniec Chorzowa trafił do policyjnej izby zatrzymań.

W piątek, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Dębicy, miejscowy sąd zastosował wobec 18-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat.