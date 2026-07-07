16-latek odpowie za rozbój. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Gliwiccy policjanci ustalili tożsamość 16-latka podejrzewanego o dokonanie rozboju na 15-latku. Do zdarzenia doszło na terenie jednego z centrów handlowych w Gliwicach. Nastolatek groził pokrzywdzonemu, użył wobec niego przemocy i zabrał mu koszulkę z emblematami jednego z klubów piłkarskich. Sprawa trafiła do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie decyzję o dalszym losie nastolatka.

Jak wynika z ustaleń policjantów, dwóch nastolatków na terenie centrum handlowego zostało zaczepionych przez dwóch młodych mężczyzn. Po krótkiej chwili rozmowa się zakończyła.

Po kilkunastu minutach obie grupy znowu się spotkały. Młody mężczyzna, który zaczepiał wcześniej nastolatków podszedł do jednego z nich i zażądał oddania koszulki z emblematami jednego z klubów piłkarskich. Zagroził, że jeśli tego nie zrobi, użyje wobec niego przemocy. Po wyprowadzeniu 15-latka z centrum handlowego agresor zaczął szarpać chłopca i rozerwał mu koszulkę, którą następnie zabrał ze sobą.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach natychmiast rozpoczęli czynności, które doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. Zgromadzony materiał został już przekazany do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 16-latek odpowie za rozbój. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny, który zastosuje środki przewidziane w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Jak wynika z ustaleń, całe zajście obserwowało co najmniej kilku dorosłych świadków, jednak nikt nie zareagował ani nie powiadomił służb. Czasami wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby przerwać przemoc i umożliwić szybką interwencję.

Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznych sytuacji, należy jak najszybciej taką informację przekazać odpowiednim służbom.