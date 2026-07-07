Poszukiwany ENA zatrzymany przez policjantów z Chorzowa Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z komisariatu II w Chorzowie zatrzymali 49-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo, do którego pod koniec czerwca tego roku doszło na terenie Szwecji. Po zakończeniu wymaganych procedur 49-latek zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.

Po uzyskaniu informacji o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego chorzowscy policjanci rozpoczęli działania mające na celu jego zatrzymanie. W miniony weekend mundurowi namierzyli 49-latka na terenie Chorzowa. Mężczyzna został następnie doprowadzony do sądu na dalsze czynności procesowe.

Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 60 dni. W tym czasie prowadzone będą dalsze czynności związane z realizacją europejskiego nakazu aresztowania. Po zakończeniu wymaganych procedur 49-latek zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.

Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydawaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium innego państwa członkowskiego i przekazanie jej do kraju, który prowadzi postępowanie karne lub w którym ma zostać wykonana orzeczona kara. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi współpracy państw Unii Europejskiej w ściganiu osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw oraz tych, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej.

Dzięki takim rozwiązaniom - współpracy międzynarodowej oraz szybkiej wymianie informacji między organami ścigania - podejrzani o popełnienie najpoważniejszych przestępstw nie mogą liczyć na bezkarność, nawet jeśli opuszczą kraj, w którym do niego doszło.