Płoccy policjanci zabezpieczyli tysiące paczek nielegalnych papierosów Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Płocku zabezpieczyli ponad 143 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wyniosłyby blisko 250 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Płocku konsekwentnie prowadzą działania wymierzone w nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej zabezpieczyli kolejną partię papierosów bez polskich znaków akcyzy, zapobiegając wprowadzeniu ich na czarny rynek.

W środę, 1 lipca 2026 roku, policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który w wynajmowanym garażu przechowywał nielegalne papierosy. Funkcjonariusze zabezpieczyli 143 600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie nielegalnych wyrobów do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające blisko 250 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych.

46-latek usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Za popełnione przestępstwo poniesie odpowiedzialność zgodnie z kodeksem karno-skarbowym. Jak ustalili policjanci, był już wcześniej karany za przestępstwa akcyzowe.

Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i skuteczności funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Płocku kolejna partia nielegalnych wyrobów tytoniowych nie trafiła do obrotu, a straty dla budżetu państwa zostały skutecznie ograniczone.