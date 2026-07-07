Wałbrzyscy dzielnicowi wspólnie ze strażakami uratowali mieszkańców z zadymionego budynku Data publikacji 07.07.2026 Powrót Drukuj Każda sekunda miała znaczenie. Gdy z jednego z mieszkań przy ulicy Gwarków w Wałbrzychu zaczął wydobywać się gęsty dym, jako pierwsi na miejscu pojawili się dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu. Bez chwili wahania weszli do zadymionego budynku, aby sprawdzić czy w środku nie ma osób potrzebujących pomocy. Ich błyskawiczna reakcja oraz wspólna akcja ze strażakami pozwoliły bezpiecznie ewakuować cztery osoby i zapobiec tragedii.

Do zdarzenia doszło 4 lipca około godziny 18:15 przy ulicy Gwarków. Dzielnicowi z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu - sierż. Małgorzata Wojsznis i st. post. Marcel Pach - jako pierwsi dotarli na miejsce po zgłoszeniu o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym. Widząc wydobywający się z obiektu gęsty dym oraz mając informację, że wewnątrz mogą przebywać osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić swoich mieszkań, natychmiast rozpoczęli działania ratunkowe.

Mundurowi bez wahania wbiegli do zadymionej klatki schodowej i rozpoczęli przeszukiwanie budynku. W trakcie sprawdzania odnaleźli osoby wymagające natychmiastowej pomocy. Po chwili na miejsce dotarli strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Wspólnie z dzielnicowymi sprawnie ewakuowali cztery osoby z zagrożonego budynku.

Jeszcze przed przybyciem służb dwóm mieszkańcom udało się samodzielnie opuścić budynek o własnych siłach. Pozostałe cztery osoby zostały bezpiecznie wyprowadzone przez dzielnicowych i strażaków. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej oraz przewieziono ich do szpitala na badania. Na szczęście ich stan zdrowia okazał się dobry i po hospitalizacji mogli wrócić do swoich domów.

To kolejny przykład, że służba dzielnicowego nie ogranicza się wyłącznie do codziennych kontaktów z mieszkańcami i działań profilaktycznych. Kiedy pojawia się zagrożenie życia lub zdrowia, funkcjonariusze natychmiast podejmują działania, często narażając własne bezpieczeństwo, aby nieść pomoc innym.

Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i profesjonalna współpraca wszystkich służb ratunkowych. Dzięki błyskawicznej reakcji, odwadze i profesjonalizmowi sierż. Małgorzaty Wojsznis i st. post. Marcela Pacha oraz strażaków udało się uratować mieszkańców i zapobiec możliwej tragedii. Tak właśnie każdego dnia policjanci realizują misję zapisaną w słowach „Pomagamy i chronimy” - będąc tam, gdzie ich pomoc jest najbardziej potrzebna.