Areszt tymczasowy dla 18-letniej obywatelki Czech, za udział w oszustwie Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Szybkie działania policjantów zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem oszustw „pod legendą”, doprowadziły do ustalenia tożsamości kobiety, która odebrała pieniądze i biżuterię od mieszkanki Rzeszowa. 18-latka została zatrzymana na terenie Tarnowa. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili przy niej m.in. pieniądze i złote pierścionki. Sąd Rejonowy w Rzeszowie tymczasowo aresztował ją na 3 miesiące.

W ubiegłym tygodniu, do dyżurnego miejskiego zgłosiła się mieszkanka Rzeszowa, która została oszukana. Seniorka, dzień wcześniej, godzinach nocnych odebrała połączenie. Osoba, która z nią rozmawiała, wypytywała ją między innymi, o złotą biżuterie i korale. Później pokrzywdzona usłyszała, że jej wnuk ma problemy i może trafić do więzienia.

Niedługo później do mieszkania 83-latki przyszła młoda kobieta, która wzięła od niej małą saszetkę. Wewnątrz było 600 dolarów oraz złote pierścionki. Nieznajoma bez słowa odebrała kosmetyczkę i wyszła z mieszkania.

Powiadomieni o oszustwie policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej od razu przystąpili do pracy. Gromadzili dowody i zabezpieczali ślady przestępczego działania nieznajomej wówczas kobiety. Funkcjonariusze szybko wytypowali osobę, mogącą mieć związek z oszustwem.

18-letnią obywatelkę Czech zatrzymali w jednym z hoteli w Tarnowie. W trakcie przeszukania pokoju znaleźli ponad 1200 złotych, cztery złote pierścionki oraz saszetkę, która wyglądem przypominała tą, opisaną przez pokrzywdzoną.

18-latka została zatrzymana i przewieziona do komendy w Rzeszowie. Po wstępnych czynnościach trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Zgromadzeniem pełnego materiału dowodowego zajęli się funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy miejskiej. W toku prowadzonych czynności okazali 83-latce zabezpieczone od zatrzymanej kobiety pierścionki i kosmetyczkę. Pokrzywdzona potwierdziła, że należą do niej.

Akta sprawy śledczy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o areszt dla 18-latki. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec obywatelki Czech areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Policjanci sprawdzają czy zatrzymana nie uczestniczyła w innych, podobnych oszustwach.