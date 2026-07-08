Przemyscy kryminalni przechwycili ponad 8 kilogramów narkotyków Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Do 12 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom Przemyśla. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. W aucie, którym kierował 40-latek, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 8 kg marihuany. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Natomiast 26-latek, u którego kryminalni zabezpieczyli ponad 0,5 kg substancji 4-CMC, został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym.

Przemyscy kryminalni ustalili, że mieszkaniec naszego powiatu może posiadać substancje zabronione. Policjanci wiedzieli jakim pojazdem może poruszać się 40-latek i zatrzymali do kontroli drogowej Opla, którym kierował mężczyzna.

W trakcie przeszukania, w Oplu, policjanci znaleźli ponad 8 kg suszu roślinnego. Zabezpieczone substancje trafiły do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przeprowadzone badania wykazały, że susz roślinny to marihuana.

40-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy policjanci przesłali do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu. Prokurator wszczął w sprawie śledztwo.

40-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd Rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

W trakcie prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że związek z tą sprawą ma jeszcze 26-letni mieszkaniec Przemyśla. Policjanci ustalili miejsce jego zamieszkania i tam pojechali. W wynajmowanym przez mężczyznę mieszkaniu na terenie Rzeszowa nie zastali go. Drzwi otworzyła im jego znajoma. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 0,5 kg substancji psychotropowych należących do 26-latka.

Badania wykazały, że zbrylona substancja to 4-CMC.

26-latek także usłyszał prokuratorskie zarzuty. Mieszkaniec Przemyśla jest podejrzany o udział w obrocie środkami odurzającymi oraz ich przechowywanie. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym.

Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Podczas wykonywanych czynności, policjanci z Przemyśla współpracowali z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Medyce.