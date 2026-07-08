Kryminalni zatrzymali podejrzanego o oszustwa na seniorach i posiadanie narkotyków Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w dwóch oszustwach, których ofiarami padli seniorzy z Krotoszyna. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli również ponad 30 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty prokuratorskie.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zatrzymany został 43-letni mężczyzna podejrzany o udział w oszustwach dokonanych na szkodę mieszkańców Krotoszyna. Mężczyzna odpowie również za posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

Do pierwszego przestępstwa doszło 21 czerwca 2026 roku. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, skontaktowali się telefonicznie z seniorką. Początkowo podali się za pracownika poczty, a następnie za funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wprowadzona w błąd kobieta została przekonana, że jej oszczędności są zagrożone. Zgodnie z poleceniami spakowała gotówkę oraz karty płatnicze wraz z numerami PIN do koperty i wyrzuciła ją z balkonu. Przestępcy przejęli przesyłkę, a następnie wykorzystali karty do wypłaty pieniędzy z bankomatów we Wrocławiu. Łączne straty pokrzywdzonej wyniosły 49 530 złotych.

Cztery dni później, 25 czerwca, oszuści zastosowali kolejną metodę działania. Tym razem, podszywając się pod policjanta oraz syna pokrzywdzonego, przekazali seniorowi fałszywą informację o rzekomym wypadku drogowym z udziałem jego syna, który miał potrącić kobietę w ciąży. Przekonali mężczyznę, że przekazanie pieniędzy pozwoli uniknąć aresztowania członka rodziny. W ten sposób wyłudzili od niego 8 600 złotych.

Zebrany materiał dowodowy zorganizowanie doprowadziły krotoszyńskich kryminalnych do jednego z mieszkań we Wrocławiu. 1 lipca 2026 roku policjanci zatrzymali tam 43-letniego podejrzanego. Mężczyzna został zaskoczony i obezwładniony przez funkcjonariuszy. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci ujawnili plastikowe pudełko zawierające ponad 30 gramów netto ziela konopi innych niż włókniste.

43-latek usłyszał trzy zarzuty prokuratorskie - dwa dotyczą oszustw popełnionych metodami „na funkcjonariusza ABW” oraz „na wypadek syna”, natomiast trzeci związany jest z posiadaniem środków odurzających. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Funkcjonariusze Policji ani innych służb nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach, nie proszą o przekazanie pieniędzy, danych do kart płatniczych czy kodów PIN oraz nie polecają pozostawiania gotówki w wyznaczonych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji.