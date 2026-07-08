Wspólny wysiłek służb i świadków zdarzenia doprowadził do przywrócenia czynności życiowych u 20-letniego mężczyzny Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wrocławskiego oddziału prewencji wraz ze świadkami, a finalnie z Zespołem Ratownictwa Medycznego przeprowadzili skuteczną reanimację mężczyzny, który w taksówce stracił przytomność i przestał oddychać. Funkcjonariusze na radiostacji usłyszeli informacje o prowadzonej akcji ratowania życia młodego mężczyzny, dlatego już po chwili byli na miejscu, przejmując czynności i walcząc o życie 20-latka do momentu przyjazdu karetki.

W policyjnej służbie może wydarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji, gdy szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariuszy decyduje o czyimś "być albo nie być". Z taką sytuacją zmierzyli się mundurowi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu.

Policjanci podczas przejazdu na jeden z wrocławskich komisariatów usłyszeli na radiostacji o akcji ratowania życia młodego mężczyzny. Funkcjonariusze znajdowali się tylko kilka ulic od wspomnianego zdarzenia, dlatego też już po chwili byli na miejscu, przejmując czynności i walcząc o życie 20-latka do momentu przyjazdu karetki. Mundurowi podczas czynności użyli worek samorozprężalny z maską CPR celem poprawienia skuteczności prowadzonych czynności.

Po chwili na miejsce dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął poszkodowanego i przywrócił mu czynności życiowe.

Kiedy zagrożone jest życie, liczą się sekundy, ponieważ szybka reakcja i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc mogą decydująco wpłynąć na stan zdrowia poszkodowanego. Nie oceniona w tym przypadku była szybka reakcja świadków zdarzenia i kontynuowanie działań przez policjantów i ratowników medycznych. Policjanci apelują o natychmiastowe reagowanie w podobnych sytuacjach. To właśnie od naszego zachowania może zależeć czyjeś zdrowie, czy nawet życie.