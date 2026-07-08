Morąscy policjanci zatrzymali „odbieraka” Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Morąscy kryminalni zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na wypadek”. Mężczyzna pełnił rolę tzw. odbieraka, odbierając od pokrzywdzonych seniorów pieniądze przekazywane w przekonaniu, że pomagają bliskim. Decyzją sądu zatrzymany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Morąscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w przestępczym procederze oszukiwania seniorów metodą „na wypadek”. Mężczyzna pełnił rolę tzw. odbieraka - odbierał od pokrzywdzonych gotówkę, a następnie przekazywał ją kolejnym osobom uczestniczącym w przestępczym procederze.

Do zdarzeń doszło na terenie gminy Morąg. Pierwsze miało miejsce 1 czerwca 2026 r. Kilka dni później, 4 czerwca br., do morąskich policjantów zgłosiła się kolejna pokrzywdzona. W obu przypadkach sprawcy działali według niemal identycznego scenariusza. Dzwoniąca osoba informowała seniorki, że ich córka spowodowała poważny wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, konieczne jest przekazanie znacznej sumy pieniędzy. Po gotówkę miał zgłosić się rzekomy mecenas lub aplikant.

Obie kobiety, przekonane, że pomagają swoim bliskim, przekazały oszustowi pieniądze w gotówce w wysokości po 50 tysięcy złotych.

Sprawą zajęli się morąscy kryminalni. Dzięki skrupulatnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz intensywnym czynnościom operacyjnym wytypowali pojazd wykorzystywany przez sprawców, a następnie ustalili tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za odbiór pieniędzy.

5 czerwca 2026 r. morąscy policjanci na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 46-latka odpowiedzialnego za te przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia usłyszał on zarzuty oszustwa oraz podszywania się pod inną osobę. Podczas przesłuchania przyznał się do tego, że odbierał od seniorów pieniądze i przekazywał je kolejnym osobom. Tłumaczył, że traktował to jako pracę. Jak wyjaśnił, ofertę wykonywania „kursów z przesyłkami” znalazł na jednym z portali ogłoszeniowych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 46-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają, że zatrzymany brał udział także w innych oszustwach na terenie kraju. Funkcjonariusze będą dążyć do ustalenia kolejnych osób pokrzywdzonych oraz dotarcia do organizatorów całego przestępczego procederu.

( KWP w Olsztynie / mw)