Zakłócił pracę medyków, uderzył ratownika i znieważył policjantów Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Nietrzeźwy 22-latek zakłócał pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Makowie Mazowieckim, uderzył ratownika medycznego i znieważył interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (5 lipca) około godziny 18.50. Makowscy policjanci zostali skierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Makowie Mazowieckim, gdzie według zgłoszenia agresywnie zachowywał się jeden z pacjentów. Na miejscu funkcjonariusze zastali nietrzeźwego 22-letniego mieszkańca powiatu makowskiego, który swoim zachowaniem zakłócał spokój i porządek na oddziale będących tam pacjentów oraz utrudniając pracę personelu medycznego.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna był agresywny wobec ratownika medycznego. Znieważył go używając wulgarnych słów, a następnie naruszył jego nietykalność cielesną, uderzając go ręką. Podczas policyjnej interwencji 22-latek się nie uspokoił. Był agresywny również wobec funkcjonariuszy i też ich znieważył słownie.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej celi. Za popełnione wykroczenie dotyczące zakłócania zastosowano tryb przyspieszony. We wtorek, 7 lipca 22-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Przasnyszu, który uznał go za winnego popełnienia wykroczenia i wymierzył mu karę grzywny.

22-latek usłyszał również zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Za te czyny grożą dalsze konsekwencje karne.

Policja przypomina, że ratownicy medyczni oraz policjanci wykonują obowiązki związane z ochroną życia, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Każdy przypadek agresji wobec osób niosących pomoc lub wykonujących obowiązki służbowe spotyka się ze stanowczą reakcją organów ścigania i pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.