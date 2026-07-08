Życie 13-latka w kryzysie emocjonalnym uratowane - liczyła się każda minuta Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj 13-letni chłopiec za pomocą internetowej platformy poinformował mieszkankę regionu o kryzysie emocjonalnym w jakim się znajduje. Kobieta nie pozostała obojętna na te wiadomości. Mundurowi mieli niespełna dwie godziny, żeby ustalić kim jest nastolatek zza ekranu oraz gdzie mieszka. Dzięki zaangażowaniu internetowej znajomej, dyżurnego strzeleckiej komendy oraz policjantów z KWP w Opolu i KPP w Wołominie, pomoc dotarła na czas do chłopca oddalonego o ponad 300 km. Młody mieszkaniec Mazowsza trafił pod opiekę specjalistów.

Kilka dni temu po 22:00, asp. szt. Tomasz Cieślicki, dyżurny strzeleckiej komendy, otrzymał niezwykle niepokojącą informację. Mieszkanka gminy Zawadzkie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego, przekazała, że jej internetowy znajomy znajduje się w niebezpieczeństwie. 13-latek, na jednej z internetowych platform poinformował młodą kobietę, że równo o północy jego życie będzie zagrożone. Roztrzęsiony chłopak znajdował się w poważnym kryzysie emocjonalnym. Nie chciał zdradzić, gdzie mieszka, ani podać żadnych szczegółów, informując jedynie, że przebywa na terenie Polski.

Rozpoczęła się walka z czasem. W tej sytuacji liczyła się dosłownie każda minuta, ponieważ na dotarcie do chłopca służby miały niespełna dwie godziny. Asp. szt. Tomasz Cieślicki natychmiast skontaktował się ze zgłaszającą, jednocześnie wysyłając do jej miejsca zamieszkania policjantów z Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Młoda mieszkanka regionu, wykazując się ogromną empatią kontynuowała internetową rozmowę z nastolatkiem. Dzięki jej zaangażowaniu mundurowi uzyskali kluczowe informacje dotyczące chłopca. Policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami z KWP w Opolu ustalili, że chłopiec zamieszkuje na terenie powiatu wołomińskiego.

Asp. szt. Tomasz Cieślicki natychmiast przekazał wszystkie dotychczasowe ustalenia dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, informując o powadze sytuacji i zagrożeniu życia dziecka. Miejscowi policjanci szybko dotarli pod przekazany adres. Już po 23.00, a więc niespełna godzinę od otrzymania zgłoszenia, mundurowi byli w domu 13-letniego chłopca. Nastolatek w kryzysie emocjonalnym został przekazany pod opiekę specjalistów.

Ta historia pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i wzorowa współpraca. Opanowanie i zdecydowane działania dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, asp. szt. Tomasza Cieślickiego, a także zaangażowanie funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Komendy Powiatowej Policji w Wołominie sprawiły, że udało się zapobiec tragedii z udziałem chłopca. Na szczególne uznanie zasługuje również postawa mieszkanki gminy Zawadzkie, która nie zlekceważyła niepokojących sygnałów, natychmiast powiadomiła służby i przez cały czas współpracowała z policjantami. To dzięki jej informacji, a następnie wspólnym działaniom z Policją pomoc dotarła na czas i życie młodego człowieka zostało uratowane.

Pamiętajmy, że w sytuacjach kryzysowych nie jesteśmy sami. Warto szukać wsparcia u bliskich, specjalistów oraz służb, które są po to, by pomagać. Przypominamy o dostępnych numerach pomocowych:

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny, czynna całodobowo;

116 111 - Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czynny całodobowo;

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całodobowo;

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, czynne całodobowo.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

(KWP w Opolu / mw)