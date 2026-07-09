Zaatakował 23-latka - został aresztowany na trzy miesiące Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym mieszkaniec Rzeszowa. W rejonie jednego z bloków na ulicy Paderewskiego ranił nożem 23-latka. Pokrzywdzony z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Bezpośrednio po ataku, policjanci zatrzymali napastnika. Za popełnione przestępstwo, 35-latkowi, grozić może kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

O tym zdarzeniu dyżurny miejski został powiadomiony w sobotę po godz. 4. Z informacji przekazanych przez dyspozytora numeru alarmowego 112 wynikało, że na al. Kopisto przebywa mężczyzna z raną kłutą, który potrzebuje pomocy.

Policjanci, którzy pojechali na wezwanie, na miejscu zastali zespół ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy rannemu 23-latkowi. Jak ustalili funkcjonariusze, niedługo wcześniej, podczas sprzeczki słownej, do której doszło pod jednym z bloków na ul. Paderewskiego, konkubent jego matki miał go ranić ostrym narzędziem w okolicę klatki piersiowej. Ranny 23-latek został przewieziony do szpitala.

Kilkanaście minut później, mundurowi zatrzymali przebywającego pod wskazanym adresem napastnika. 35-latek w chwili zatrzymania był pijany. Sprawdzenie stanu trzeźwości wykazało u niego prawie 1,7 promila alkoholu w organizmie. Po niezbędnych czynnościach, trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady. Szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się policjanci z komisariatu na Nowym Mieście. Zebrany materiał dowodowy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów.

W poniedziałek prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i tym samym 35-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.