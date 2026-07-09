35-latka odpowie za oszustwo związane z wyłudzaniem towaru Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Sprawa miała swój początek od informacji, jaką uzyskali policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Stołecznej Policji. Dotyczyła ona wyłudzeń towaru poprzez składania zamówień w sklepach internetowych na dane fikcyjnych osób. Wszystkie zamówienia z płatnością za pobraniem trafiały do jednego ze sklepów przy ul. Pięknej w Warszawie. Z zamawianych przesyłek towar był wyjmowany, a one same, naruszone i niekompletne, były zwracane.

Podczas prowadzenia czynności policjanci ustalili, że do wspomnianego sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego zostało zamówionych pięć paczek z płatnością za pobraniem. Potwierdził to pracownik firmy kurierskiej. Kwota, jaką miał pobrać od każdej przesyłki wynosiła około 4 tysięcy złotych. Dalsza skrupulatna praca policjantów pozwoliła ustalić, kto zamówił przesyłki na różne nazwiska. Okazało się, że jest to zatrudniona od stycznia br. właśnie w tym sklepie 35-latka. Dalsze ustalenia potwierdziły, że przesyłki nie zostały odebrane przez zamawiających i kolejnego dnia miały zostać zabrane przez kuriera celem ich zwrotu do nadawcy. Po odebraniu przesyłek przez kuriera policjanci zauważyli na nich ślady kleju i dodatkowej taśmy klejącej. Dodatkowo jedna z nich była bardzo lekka, jak się okazało, była pusta. Wszystkie paczki zostały przez policjantów zabezpieczone.

Policjanci wylegitymowali też 35-letnią sprzedawczynię, która przyznała, że zamawiała paczki za pośrednictwem sklepów internetowych na dane fikcyjnych osób z płatnością za pobraniem i z odbiorem w sklepie, w który była zatrudniona. Z trzech z nich wyjęła zamówiony towar, w dwóch kolejnych nowy asortyment zastąpiła zużytym.

35-latka została zatrzymana. Policjanci przeszukali jej mieszkanie, gdzie zabezpieczyli przedmioty, które 35-latka wyjęła z przesyłek, m.in. torebkę, zegarek, perfumy. Podejrzana oświadczyła również, że część przedmiotów z przesyłek została sprzedana w lombardzie bądź innym osobom poprzez Internet.

Policjanci przyjęli zawiadomienie od firmy kurierskiej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa w kwocie niemalże 50 tysięcy złotych oraz usiłowania oszustwa na kwotę ponad 4 tysięcy złotych.

Zatrzymana 35-latka usłyszała trzy zarzuty dokonania oszustwa oraz dwa usiłowania oszustwa.

( KSP )

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