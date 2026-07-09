Podwójny sportowy sukces policjantki z Nowego Sącza Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Kolejny sportowy sukces odniosła starszy sierżant Marlena Bajsarowicz, funkcjonariuszka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która najwyższą formę prezentuje nie tylko podczas codziennej służby, ale również na wymagających trasach biegowych. Sądecka policjantka wywalczyła 3. miejsce w XV Międzynarodowym Biegu Górskim Anglosaskim Limanowa Forrest i 1. miejsce w towarzyszących mu XIV Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Biegu Górskim.

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się 5 lipca br. i zgromadziła ponad 300 biegaczy z kraju i zagranicy, w tym silną reprezentację przedstawicieli różnych formacji mundurowych. Uczestnicy zmierzyli się z wymagającą, około 7-kilometrową trasą prowadzącą na Miejską Górę w Limanowej, z przewyższeniem sięgającym około 350 metrów. Zróżnicowana nawierzchnia, obejmująca leśne ścieżki, drogi polne, kamieniste odcinki oraz fragmenty asfaltowe, sprawiła, że rywalizacja wymagała od zawodników doskonałego przygotowania fizycznego, wytrwałości i determinacji.

Sądecka policjantka st. sierż. Marlena Bajsarowicz podczas biegu zaprezentowała doskonałą formę, dzięki czemu w XIV Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Biegu Górskim została mistrzynią w kategorii kobiet. Na uwagę zasługuje również fakt, że w klasyfikacji generalnej kobiet w biegu Limanowa Forrest zajęła 3. miejsce, ustępując jedynie dwóm zawodniczkom.

Warto przypomnieć, że st. sierż. Marlena Bajsarowicz 23 maja br. zajęła 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Policji w Biegu Górskim podczas VI Półmaratonu Jaworze 2026, o czym pisaliśmy w komunikacie: Sukcesy sądeckich policjantów w biegu górskim. Funkcjonariuszka z Nowego Sącza mistrzynią Policji.

Zwycięzczyni serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.