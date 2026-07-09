Małopolscy „łowcy głów” zatrzymali 44-latka ściganego czerwoną notą Interpolu i europejskim nakazem aresztowania Data publikacji 09.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Krakowie ustalili i zatrzymali 44-latka ściganego dwoma listami gończymi, europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przez kilka lat ukrywał się przed organami ścigania, zmieniając miejsca pobytu i przebywając poza granicami Polski. Jego zatrzymanie było efektem długotrwałej i skrupulatnej pracy małopolskich „łowców głów”.

Sprawa miała swój początek w marcu 2016 roku. Wówczas na terenie Rabki Zdrój doszło do brutalnego rozboju z użyciem broni palnej. Celem grupy przestępczej było przejęcie około 3 milionów złotych z jednej z nowotarskich firm. To właśnie poszukiwany 44-latek miał odpowiadać za przygotowanie planu napadu. Według pracujących nad sprawą śledczych, miał również zorganizować broń palną, którą wykorzystano podczas rozboju. Sprawcy, podając się za policjantów, próbowali wtargnąć do siedziby firmy. Gdy właściciele zorientowali się, że mają do czynienia nie z policjantami, a oszustami, przestępcy przypuścili szturm, podczas którego ostrzelali budynek firmy i uciekli z miejsca zdarzenia.

W niedługim czasie ta sama grupa dokonała kolejnego rozboju przy użyciu broni palnej, której członkowie dotkliwie pobili starszego mężczyznę i skradli mu złotą biżuterię wartą ponad 120 tys. zł.

Policjanci rozpoczęli intensywne działania w celu ustalenia członków grupy przestępczej. W toku śledztwafunkcjonariusze gromadzili materiał dowodowy pozwalający na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów poszczególnym osobom.

W 2021 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał za mężczyzną list gończy. Z czasem wyszło na jaw, że jest on poszukiwany również w innych sprawach - okazało się bowiem, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach i Krakowie poszukuje 44-latka również za handel znacznymi ilościami narkotyków. Z ustaleń wynikało, ż poszukiwany miał prowadzić do obrotu 60 kg środków odurzających.

Świadomy prowadzonych przeciwko niemu postępowań i 3 wystawionych za nim listów gończych w 2021 roku opuścił Polskę. Śledczy ustalili, że przez kolejne lata ukrywał się m.in. na terenie Niemiec oraz Hiszpanii, starając się uniknąć odpowiedzialności karnej. W tym okresie za mężczyzną został wydany europejski nakaz aresztowania i czerwona nota Interpolu.

Sprawą zajęli się małopolscy "łowcy głów" - specjalny wydział zajmujący się zatrzymywaniem najgroźniejszych poszukiwanych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych nowych informacji ustalili, że poszukiwany potajemnie wrócił do Polski i przebywa na terenie Małopolski.

22 czerwca 2026 roku małopolscy "łowcy głów" przeprowadzili starannie zaplanowaną akcję. Doszło do dynamicznego zatrzymania w miejscu publicznym uniemożliwiając mężczyźnie próbę ucieczki. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna trafił do aresztu, gdzie będzie odbywał wcześniej zasądzony wyrok - 6 lat pozbawienia wolności. Ponadto za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Krakowie / mw)